屋苑成交续录「赚多过蚀」本月230宗 业界料黄金周有利带动交投

随着楼价连月上升，业主议价空间持续收窄，本月屋苑继续录「赚多过蚀」。《星岛》统计全港186个屋苑，其中142个录获利成交，占比约76%，涉及获利个案约230宗，帐面获利金额介乎1.3万至1725万，帐面赚幅介乎约0.21%至逾39倍。

赚幅0.21%至约39倍

本月帐面赚幅最多个案为鲗鱼涌南丰新邨12座高层F室，面积391方呎，2房间隔，以535万成交，呎价约13683元。原业主于1979年以13.1万购入单位，持货47年转售，帐面获利521.9万，帐面获利幅度约39.84倍。

本月帐面赚幅最多个案为鲗鱼涌南丰新邨12座高层F室。

帐面赚幅次高为鲗鱼涌太古城碧滕阁低层E室，面积922方呎，采3房1套间隔，以1580万售出，呎价约17137元。原业主于1983年以72万买入，持货约43年转售，帐面获利1508万，帐面赚幅约20.94倍。

至于帐面获利金额，最多为西贡清水湾道松园单号洋房，面积2140方呎，3房1套连工人房间隔，以2000万成交，呎价约9346元。原业主于1991年10月以275万购入上述单位，持货约35年转售，帐面获利1725万或6.27倍。

南丰新邨535万易手

获利金额第二多个案为浅水湾丽景园6座低层户，面积2049方呎，采3房1套间隔，连车位以4400万成交，呎价约21474元。原业主于2009年以2688万连车位购入上述单位，持货约17年转售，帐面获利1712万或约64%。

综合业界分析认为，受到复活节长假期因素影响，预期本月二手成交量按月减少约2成。不过，随着黄金周假期来临，相信内地购买力将伺机来港睇楼，有利带动交投，楼价则维持上升。随着业主信心增强，加上买家亦乐意追价，料5月楼价将再录1%至2%升幅，成交量冲破5000宗水平。

蚀让成交按月跌21% 幅度0.1%至37.7%

另外，《星岛》统计显示，4月至今已知二手成交当中，蚀让个案录约88宗，较上月119宗，按月减少26%，涉及71个屋苑，按月减少18个或约20%，帐面蚀让金额介乎1万至820万，帐面蚀幅介乎0.1%至37.78%。

本月帐面蚀让金额最多为西贡匡湖居4期J段相连孖屋，总面积2746方呎，连约23方呎私家船位及约3182方呎花园，以5180万成交，呎价约18864元。原业主于2015年2月各以3000万购入上述物业，持货11年转售，帐面亏蚀820万，帐面蚀幅13.67%。

瑧颐中层608万售

帐面蚀让金额第二多为北角柏傲山3座极高层B室，面积约735方呎，单位以2100万易手，呎价28571元。原业主于2015年以约2678万购入上述物业，持货约11年转售，帐面亏蚀578万，帐面蚀幅21.58%。

至于帐面蚀幅最多为元朗瑧颐中层A1室，面积约577方呎，获买家「零议价」以608万承接，呎价10537元。原业主于2021年5月以约977.2万购入上述单位，持货近5年转售，帐面蚀让369.2万，帐面蚀幅37.78%。

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