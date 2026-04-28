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老牌家族沽货 上环永乐街地舖2380万易手

楼市动向
更新时间：12:40 2026-04-28 HKT
发布时间：12:40 2026-04-28 HKT

近期舖位交投活跃，上环文咸东街一个地舖，以2380万易手，每呎32873元，原业主为著名的望族李石朋后人，物业曾由众多家族成员包括香港交易及结算所主席李福兆持有，现时交吉易手。

上环文咸东街51至59号、永乐街79至83号安荣大厦地下6号舖，舖面向永乐街，物业曾由时装及服饰精品店My Wardrobe承租至少逾14年，惟近年交吉。

物业属遗产货 地舖阁楼各724方呎

市场消息透露，该地舖放售价3000万，近期以2380万易手，地舖及入则阁各724方呎，平均每呎32873元（不计阁楼）。

文咸东街及永乐街历史悠久，物业不少由老牌家族持有，上述舖位原由香港望族李石朋后人持有，早于1967年5月，由李福兆（后来成为香港交易及结算所主席）及其兄弟李福庆、李福善、李福树四人以遗产执行人（Executor）继承物业，70年代，该舖位先后内部转让，由家族的公司持货，及至1986年11月，再次由包括李福兆在内的4兄弟持有，直至2020年12月，李福兆侄儿李国谦等人以遗产执行人（Executor）继承物业。

知情人士指，物业早于年前放售，当时意向价3000万，最终减价620万易手，幅度逾20%。

该舖位地处上环核心地段，与上环港铁站「零」距离，该地段人流畅旺，惟该舖面有数级楼梯，出入没有「平地舖位」方便，这亦是该地段早年的建筑特色，上环早年开发，广为华人聚居，并聚集贸易公司及食品海味店，为了防止暴雨时水浸，舖位设有几级楼梯将之「升高」，以保货物安全。

尽管安荣大厦于1986年落成，当时区内排水系统为改善，不像早年容易水浸，惟在建筑上，仍然保持早年的传统特色。
 

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