19个指标屋苑4月估价升 丽城花园涨逾5%称冠 一个屋苑「十连升」

踏入4月楼市气氛见活跃，银行积极调高多个屋苑单位的估价。据《星岛》追踪20个指标屋苑单位估价，于4月共有19个单位估价按月报升，上升幅度0.12%至5.04%，其中荃湾丽城花园单位升幅最大，并属今年第2度录得没有屋苑单位估价按月下跌。

今年4月有19个屋苑单位的银行估价录升幅，幅度约0.12%至5.04%，虽然对比上月17个估价上升屋苑，在数量上进一步增加，但对比上月屋苑单位估价介乎0.48%至7.09%的增幅，整体升幅稍有收窄。另一方面，月内仅有1个屋苑单位按月估价维持不变，且没有指标屋苑估价轻微下跌，为今年2月之后第2度出现该情况。

丽城花园一年累升逾23%

当中荃湾丽城花园3期6座高层C室，面积786方呎，最新估价报855万，按月大增41万或5.04%。翻查资料，单位估价于去年5月跌至今年低位的692万后就开始稳步回升，约一年时间累增163万，升值幅度达23.55%。

按月升幅第2大的屋苑单位为荃湾中心1座广州楼高层A室，面积377方呎，估价由上月的396万增加15万至本月的411万，按月涨4.58%。值得一提的是，在20个追踪屋苑中，荃湾中心属唯一「十连升」屋苑，从去年7月起估价节节上升，累计增加约22.32%。

德福、沙田第一城估价转升

至于九龙湾德福花园及沙田第一城单位，两个于3月录估价下跌的屋苑，都成功由跌转升，收复失地。沙田第一城20座中层C室，面积327方呎，最新估价报486万，对比3月时的471万增加15万或3.18%；九龙湾德福花园K座中低层7室，面积493方呎，估价由上月的565万升至本月的575万，升幅约1.77%。

月内另有1个屋苑单位估价按月保持不变，为马鞍山新港城A座低层5室，单位面积579方呎，估价连续两个月报683万，维持于今年高位。而东涌映湾园2期6座低层A室估价就由稳转升，单位面积848方呎，在今年2月和3月估价都保持815万后，增加9万或1.1%至本月的824万。