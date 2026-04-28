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豪宅持续有承接 君临天下高层户4788万易手

楼市动向
更新时间：10:50 2026-04-28 HKT
发布时间：10:50 2026-04-28 HKT

整体楼市气氛向好，不仅中细价屋苑交投增加，豪宅亦持续有承接。市场消息透露，九龙站君临天下1座高层B室，面积1088方呎，原则3房间隔，最新以4788万连车位售出，呎价约44007元。

据了解，原业主于2005年3月斥资1850万购入上述单位，持货逾21年转售，帐面获利2938万，期内物业升值约1.59倍。

红山半岛洋房每呎2.3万售

大潭红山半岛松栢径单号洋房，面积2836方呎，4房3套间隔，连737方呎花园及1108方呎天台，最新以6600万易手，呎价约23272元。

翻查成交资料，原业主于2012年斥资6000万购入，现转售帐面获利约6000万，期内物业升值10%。

消息又透露，中半山凤凰阁连环录成交，其中3座高层A室，面积1119方呎，最新以1460万连一个车位易手，呎价约13047元；另一宗成交为5楼高层D室，面积890方呎，以1330万售出，呎价约14944元，据悉原业主于2001年5月以315万购入单位，持货约25年转售，帐面获利1015万，期内单位升值约3.2倍。
 

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