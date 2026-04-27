Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

丽晶花园法团主席回应人手荒 委员下班也要做义工 保安业请人难 有单幢楼夜晚面临「真空」

楼市动向
更新时间：17:07 2026-04-27 HKT
发布时间：17:07 2026-04-27 HKT

九龙湾丽晶花园引入外劳保安员到屋苑工作，业主立案法团在社交平台交代有关安排后引起居民热议。丽晶花园业主立案法团主席彭家驹接受《星岛头条》访问时坦言，屋苑保安正面对严重的人手荒，透露管理处由2023年至今共聘请298名员工，期间流失超过230人，当中绝大部分为保安员，甚至曾因缺人而导致部分座数出现「真空」状态。

经常出现无人当值状况

彭家驹表示，丽晶花园共有22座，由于占地广阔，日常极需要保安员巡逻，但现实却是「请不到人」，经常出现无人当值的状况。他举例指，屋苑内有三个更亭，有时其中一个会因为缺人而丢空；按标准夜更应有13名保安员当值，但有时实际只有6至7人上班。在人手极度紧绌下，甚至连法团委员在下班后也要做「义工」，晚上帮忙接听街坊关于停水、爆水管等投诉电话，处理本应由管理公司负责的职务。

彭家驹表示，丽晶花园共有22座，由于占地广阔，日常极需要保安员巡逻，但现实却是「请不到人」，经常出现无人当值的状况。
彭家驹表示，丽晶花园共有22座，由于占地广阔，日常极需要保安员巡逻，但现实却是「请不到人」，经常出现无人当值的状况。

保安员日更月薪约16000元

彭家驹表示，根据招聘启事，屋苑保安员日更月薪约16,000元，夜更约为17,000元；然而，现时屋苑日更的12名保安员全属兼职，夜更13人中亦只有1人是全职。

他指出，兼职保安员时薪计算约为700多元一日，但若管理公司因缺人而要透过「鸡头」（中介）临时请人，成本便会飙升至高达950元一日。

兼职者「等收工」 缺乏归属感

除了成本高昂，全职与兼职的工作心态亦有显著差异。彭家驹直言，兼职者往往「只等收工拿700元」，缺乏归属感；相反，全职保安员为求续约，工作态度会较为尽责。认为引入外劳保安除可解决「请人难」，亦可确保屋苑长期有全职保安驻守。

工时长、需轮班 年轻人不愿入行

事实上，丽晶花园的情况只是冰山一角，不少楼宇都面对保安员人手不足或「请人难」问题。 翻查资料及业界反映，保安行业工时长、需轮班，加上不少年轻人嫌薪酬偏低而不愿入行，导致行业长期面临人手老化及短缺问题。 不少物业管理公司为填补空缺，只能长期依赖兼职替更，衍生出流失率高、服务质素参差等连锁反应。

除了大型屋苑，资源较少的单幢式大厦同样是重灾区。有不少居住单幢楼的网民及街坊均曾反映，其大厦同样面对保安人手不足的问题，有时晚上6时后至翌日早上甚至会出现无人看守的「真空」情况，居民只能依赖大闸密码锁及闭路电视自保，反映保安业人手荒已直接影响各类物业的日常运作及安全。

相关文章：丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
影视圈
9小时前
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
楼市动向
3小时前
羁留青年遭木棍捅肛门致直肠出血 时任惩教助理与一羁留人士认罪还押候惩 另4人不认罪明开审
羁留青年遭木棍捅肛门致直肠出血 时任惩教助理与一羁留人士认罪还押候惩 另4人不认罪明开审
社会
6小时前
方嘉柏周三谷战派出五驹上阵。
莫雷拉请假 方嘉柏倚重三骑师
马圈快讯
23小时前
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
六合彩50周年金多宝｜头奖$2.28亿5.2搅珠 网民出发达奇招 邀陌生人夹钱豪买15个字半注｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜网民出发达奇招 邀陌生人夹钱豪买15个字半注｜Juicy叮
时事热话
7小时前
点解香港没有烂尾楼｜汤文亮
点解香港没有烂尾楼｜汤文亮
楼市动向
7小时前
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散情天霹雳：继续揾方法医
15:45
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散情天霹雳：继续揾方法医
影视圈
11小时前
钻石山站情侣遭躁汉推跌 原列纠纷 再到警署誓言追究
01:18
钻石山站情侣遭躁汉推跌 报案誓言追究 警列袭击调查
突发
7小时前
海港屯门新店开张优惠！新店限定$29.8点心孖宝 晚市烧鹅、乳猪$68
海港屯门新店开张优惠！新店限定$29.8点心孖宝 晚市烧鹅、乳猪$68
饮食
5小时前