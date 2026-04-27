丽晶花园法团主席回应人手荒 委员下班也要做义工 保安业请人难 有单幢楼夜晚面临「真空」

九龙湾丽晶花园引入外劳保安员到屋苑工作，业主立案法团在社交平台交代有关安排后引起居民热议。丽晶花园业主立案法团主席彭家驹接受《星岛头条》访问时坦言，屋苑保安正面对严重的人手荒，透露管理处由2023年至今共聘请298名员工，期间流失超过230人，当中绝大部分为保安员，甚至曾因缺人而导致部分座数出现「真空」状态。

经常出现无人当值状况

彭家驹表示，丽晶花园共有22座，由于占地广阔，日常极需要保安员巡逻，但现实却是「请不到人」，经常出现无人当值的状况。他举例指，屋苑内有三个更亭，有时其中一个会因为缺人而丢空；按标准夜更应有13名保安员当值，但有时实际只有6至7人上班。在人手极度紧绌下，甚至连法团委员在下班后也要做「义工」，晚上帮忙接听街坊关于停水、爆水管等投诉电话，处理本应由管理公司负责的职务。

彭家驹表示，丽晶花园共有22座，由于占地广阔，日常极需要保安员巡逻，但现实却是「请不到人」，经常出现无人当值的状况。

保安员日更月薪约16000元

彭家驹表示，根据招聘启事，屋苑保安员日更月薪约16,000元，夜更约为17,000元；然而，现时屋苑日更的12名保安员全属兼职，夜更13人中亦只有1人是全职。

他指出，兼职保安员时薪计算约为700多元一日，但若管理公司因缺人而要透过「鸡头」（中介）临时请人，成本便会飙升至高达950元一日。

兼职者「等收工」 缺乏归属感

除了成本高昂，全职与兼职的工作心态亦有显著差异。彭家驹直言，兼职者往往「只等收工拿700元」，缺乏归属感；相反，全职保安员为求续约，工作态度会较为尽责。认为引入外劳保安除可解决「请人难」，亦可确保屋苑长期有全职保安驻守。

工时长、需轮班 年轻人不愿入行

事实上，丽晶花园的情况只是冰山一角，不少楼宇都面对保安员人手不足或「请人难」问题。 翻查资料及业界反映，保安行业工时长、需轮班，加上不少年轻人嫌薪酬偏低而不愿入行，导致行业长期面临人手老化及短缺问题。 不少物业管理公司为填补空缺，只能长期依赖兼职替更，衍生出流失率高、服务质素参差等连锁反应。

除了大型屋苑，资源较少的单幢式大厦同样是重灾区。有不少居住单幢楼的网民及街坊均曾反映，其大厦同样面对保安人手不足的问题，有时晚上6时后至翌日早上甚至会出现无人看守的「真空」情况，居民只能依赖大闸密码锁及闭路电视自保，反映保安业人手荒已直接影响各类物业的日常运作及安全。

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