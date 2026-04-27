点解香港没有烂尾楼｜汤文亮

最近发觉有很多一向话香港楼太贵，唔会在香港买楼的内地老友，最近都不约而同在香港买了楼，我问点解，答案太多数是在香港买楼，不用担心出现烂尾楼，而且不是一次，而是二次，在内地烂尾楼是平常事，但点解香港却没有出现烂尾楼。

香港楼市监管严

这是一个监管问题，在香港的地产商假如有一幅地，是可以向银行借钱起楼，银行是会借钱俾地产商，不过不是直接借,而是会按进度过数建筑商，地产商可以说是收唔到任何直接贷款，当地产商卖楼，收到买家的订金，是会由律师楼代为保存，而且有一个专用户口，律师楼亦不可以乱用，否则就会违法，律师楼都要除牌，烂尾楼

监管对香港人来说是理所当然，但对于国内地产商来说是天方夜谭，他们会认为无论是银行贷款抑或买楼价，啲钱都是属于自己的，点解要受到监管，本来唔监管也没有问题，但是国内地产商在收到贷款与楼价之后，并不是用起楼，而是用嚟买另一幅地皮，再一次问银行贷款以及卖楼，结果是问银行借了很多钱，就算新楼盘卖得不俗，都没有多余钱起楼，就算楼市唔跌，都会出现烂尾楼。

至于点解会出现烂尾二次方，在内地，就算新楼盘可以入伙，但入住率是非常之低，而且越住越少人，基本配套甚至要暂停，遇上这个情况，可以叫二次烂尾，在香港就不用担心，新楼盘在入伙之后三个月，基本上已经住满，很难会出现二次烂尾。