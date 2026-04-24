CPU处理器与光通讯的超级周期｜阮子曦

随著人工智慧（AI）与大数据运算在全球范围内呈爆发式增长，科技产业正迎来一场前所未有的「军备竞赛」。这场竞赛的核心，首先体现在运算心脏——处理器（CPU）的运算需求日渐旺盛。观察近期的美股走势，半导体板块表现惊人，费城半导体指数更在短短两星期已经累积三成升幅。然而，投资者的目光往往聚焦于传统巨头，但若大家深入探索整个产业链，便会发现新的增长动能正从核心架构向网络基础设施蔓延。

CPU 超级周期：跳出 Intel 与 AMD 的框框

过去一年，数据中心加上 AI 伺服器的强大推动力，使处理器CPU 相关股份的股价走势升幅惊人。Intel 作为传统处理器龙头，正全力转向 IDM 2.0 战略与代工服务；而 AMD 则凭借其在高效能运算（HPC）领域的市占率不断攀升，股价屡创新高。对于许多普通投资者而言，这两大巨头的股价升幅已经令大家「望尘莫及」，市场溢价也反映了极高的预期。

然而，在 CPU 的超级周期中，有一个名字虽然不直接生产晶片，却是整个运算世界的基石——ARM。

ARM 作为底层架构的供应商，其低功耗、高效能的指令集正逐渐从智能手机领域渗透至伺服器与个人电脑。不论是 Apple 的 M 系列晶片，还是 Amazon 与 NVIDIA 研发的云端 CPU，背后都离不开 ARM 的授权。当 Intel 与 AMD 正在为市场份额激战时，ARM 正悄无声息地受惠于整个 CPU 架构的更迭。其轻资产、高毛利的商业模式，令其在 CPU 超级周期中展现出极强的韧性。对于错过了晶片商爆发期的投资者，ARM 的长线布局与技术垄断力，无疑是一个值得重新检视的关键切入点。

网络光通讯：AI 浪潮下的「第二战场」

当运算能力达到巅峰，下一个瓶颈必然出现在数据传输上。AI 训练需要成千上万个晶片同时运作，这对内部网络的频宽与延迟提出了极致要求。这促使网络光通讯板块成为近期市场的另一个焦点。

观察相关板块，龙头股份如 Lumentum (LITE) 及 Coherent (COHR) 的升幅同样令人惊讶，它们在高速激光器、光学收发器等核心组件上的技术优势，推动股价在短期内急剧飙升，许多错失买入点的投资者，此刻往往会感到「不知如何追赶」。

而在这波光通讯的热潮中，传统电讯设备巨头 Nokia (NOK) 的华丽变身，则提供了另一个具吸引力的投资逻辑。事实上，大众对 Nokia 的印象可能仍停留在手机或 5G 基站设备，但事实上，Nokia 正透过大规模收购（如并购 Infinera）与技术研发，积极转型为全球领先的光网络解决方案商。Nokia 目前在光通讯领域的发展仍属于初步阶段，其估值相对于纯光通讯股份而言更具防御性。

当数据中心需要从 400G 升级至 800G，甚至未来的 1.6T 传输标准时，Nokia 庞大的专利库与全球服务网络将发挥核心优势，而这类正处于转型与价值重估阶段的股份，往往在市场疯狂追逐龙头后，成为下一波资金流入的标的。

总括而言，AI 引发的科技革命并非只是单点突破，而是连锁式反应。虽然 Intel、AMD、LITE 与 COHR 等股份已经交出了亮丽的成绩单，但投资者不应因此却步。在 CPU 超级周期中，ARM 代表了底层架构的红利；在光通讯的变革中，Nokia 则代表了传统巨头转型的新机会。

