00后悭妹800万置业上车 不视供楼为压力「感恩拥真正属于自己空间」

对不少人来说，在港买楼是一种压力、甚至被视为「楼奴」；不过，对于00后女生Taylor（化名）而言，即使上车不容易，但一步步把理想生活实现就是一种很大的满足，而且自己从小便喜欢想像和布置家居。她接受《星岛头条》访问时透露，现时与伴侣及爱犬同住于西贡区一个实用面积约450平方呎的两房单位，并形容「供楼唔系一种压力，反而系我人生目前为止最大嘅一次『购物』，亦系我人生第一次分期付款」。

租屋经历难忘 更大决心买楼

现年25岁的Taylor认为，每个人都会把资源放在自己最重视的地方，有些人选择趁年轻探索世界，有些人则想先建立一个安定的居所，而她小时候开始已很希望拥有一个属于自己的空间，加上一段难忘的租屋经历，使其更下定决心要买楼。

她表示，「当时我租住的空间不足100平方呎，日常使用总要小心翼翼，担心弄花墙身、留下痕迹，最终退租时仍因一些细微花痕被扣超过1,000元清洁费。𠮶刻我就好坚定想有自己嘅地方，可以自由装饰，唔使就住就住，唔洗担心随时俾业主赶走」。

代理推波助澜 买楼过程鲁莽

Taylor曾看过几个不同地区的楼盘，包括油塘亲海駅及KOKO HILL等，但呎价与间隔始终未算完全合心意。她坦言，自己当时没有设下太多复杂条件，「唯一系唔喜欢一入大门就见到房门以及厨房」，最后她于2022年以近800万元购入现时的西贡单位， 首期连律师费、税项及杂费约100万元。

不过回想整个买楼过程，Taylor坦言自己「非常鲁莽」，当时储了一笔首期后入票，并抱著了解流程的心态去睇楼，却在代理推波助澜下签了临约，「我系冇做任何准备就入市，真系边学边做。」加上当时楼市气氛低迷，银行按揭审批严格，一度面临估价不足的危机。幸好后来政策略有放宽，她才顺利完成交易。

成功储得首期 全靠财务纪律

至于能够成功储得首期，全靠Taylor与男友多年来的财务纪律。她指，两人早在学生时代便一边读书、一边兼职储钱，毕业后再靠全职加副业继续打拼。「我哋好早已经达成共识，首要目标系为未来打算，所以一齐咁多年都冇挥霍，财务上都有好认真倾过。」

开始供楼后，Taylor的生活方式没有太大改变。她笑言，自己早在十多岁定下置业目标时，已把简约消费变成习惯，不特别追求名牌，对节日消费和饮食享受也没有太多额外要求，多年来无论兼职还是全职，已习惯将九成收入储起。

及早认清目标 忠于自己选择

如今每天回到这个西贡的小窝，Taylor最高兴的是，终于可以不用顾虑地使用每一个角落，不怕弄花墙身，不怕业主敲门，不必迁就任何人，「每一日都好感恩，好享受呢个环境，觉得真系属于自己，唔使就住就住用」。

对于有意置业的年轻人，她认为最重要的是及早认清目标，忠于个人选择。她以自己为例，当年身边不少朋友著重旅行及享受校园生活，而她则选择兼职及接Freelance储钱，「没有谁比谁更正确，每个人对生活节奏与安全感的定义不同。」

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