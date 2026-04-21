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信和财团夺锦上路站二期发展权 预期可提供1290伙住宅 黄永光：北都发展重点核心项目之一

楼市动向
更新时间：17:52 2026-04-21 HKT
发布时间：17:52 2026-04-21 HKT

港铁锦上路站第二期物业发展项目于昨日截标后，旋即于今日（21日）公布结果。港铁指，项目由信和、中国海外、招商局置地及鹰君合组财团成功投得。信和主席黄永光指，计划项目总投资额逾130亿元。

信和黄永光对投得项目表示高兴，指出项目属于北部都会区首个大型发展；而锦上路站第二期物业发展项目是北部都会区发展中的重点核心项目之一。北部都会区将建设成为国际创新科技产业基地，潜力无限。

信和黄永光对投得项目表示高兴，指出项目属于北部都会区首个大型发展；而锦上路站第二期物业发展项目是北部都会区发展中的重点核心项目之一。
信和黄永光对投得项目表示高兴，指出项目属于北部都会区首个大型发展；而锦上路站第二期物业发展项目是北部都会区发展中的重点核心项目之一。

黄永光说，集团主动对接国家「十五五」规划，并将进一步推动香港实践「南金融、北创科」的双引擎发展大局。计划总投资额逾130亿元，配合区内基建及产业布局，为北部都会区的高质量发展作出积极贡献。

港铁表示，项目共收到8份标书，数量创逾4年来最多，入标财团主要为大型发展商，并由信和牵头的合租财团击败其余7个发展商夺得。

上述锦上路站第二期项目将发展成为一个综合发展项目，包括商场设施。可建总楼面约120.65万方呎，其中住宅总楼面约76.79万方呎，料提供1290伙，商业总楼面则约43.86万方呎。

另外，商业部分（商场）权益安排方面，中标财团可选择全权拥有，可建总楼面最低10.76万至最高43.86万方呎；另外可由港铁斥资16亿回购，总楼面约27.99万方呎，即每呎回购价约5717元。项目补地价则由港铁负责。

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