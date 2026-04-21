「发哥」周润发沽货 750万售西半山嘉景台三房 帐面赚358万
更新时间：16:19 2026-04-21 HKT
发布时间：16:19 2026-04-21 HKT
发布时间：16:19 2026-04-21 HKT
市场消息指，影帝周润发「发哥」持有的西半山嘉景台中层F室，面积541方呎，近期以750万售出，呎价13863元。
据了解，上述单位以周润发有限公司（CHOW YUN FAT COMPANY LIMITED）名义持有，据悉1995年5月购入价为392万，持货接近31年，帐面获利358万或升值约91.3%。
翻查资料，「发哥」对上一次沽出物业需追溯至2010年8月。当年他以5,700万元，售出九龙塘郝德杰道嘉珀山2座顶层特色户连车位，实用面积2,469平方呎，另连700平方呎平台及1,200平方呎天台。该物业为周润发于2004年4月以4,680万元购入，持货约6年，帐面获利1,020万元或约21.8%。
周润发手持逾10亿物业
事实上，发哥向来是圈中著名的「楼王」，有传他手持的物业及地皮总市值超过10亿港元，遍布山顶、九龙塘及西贡等地。虽然发哥近年鲜有物业买卖，但这次相隔近16年再度出货，依然获利甚丰，足证其「赚钱同个样一样咁Sharp醒」。
最Hit
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
2026-04-20 13:27 HKT
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？ 61岁零滤镜最新颜值惹议 两部位被指面目全非
2026-04-20 09:00 HKT
地产中介放售公屋盘称「全新靓装修连电器」 惟屋内1设计遭网民群嘲：法证先「风」？
2026-04-20 15:08 HKT