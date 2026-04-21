「发哥」周润发沽货 750万售西半山嘉景台三房 帐面赚358万

市场消息指，影帝周润发「发哥」持有的西半山嘉景台中层F室，面积541方呎，近期以750万售出，呎价13863元。

市场消息指，影帝周润发「发哥」持有的西半山嘉景台中层F室，面积541方呎，近期以750万售出，呎价13863元。

据了解，上述单位以周润发有限公司（CHOW YUN FAT COMPANY LIMITED）名义持有，据悉1995年5月购入价为392万，持货接近31年，帐面获利358万或升值约91.3%。

翻查资料，「发哥」对上一次沽出物业需追溯至2010年8月。当年他以5,700万元，售出九龙塘郝德杰道嘉珀山2座顶层特色户连车位，实用面积2,469平方呎，另连700平方呎平台及1,200平方呎天台。该物业为周润发于2004年4月以4,680万元购入，持货约6年，帐面获利1,020万元或约21.8%。

周润发手持逾10亿物业

事实上，发哥向来是圈中著名的「楼王」，有传他手持的物业及地皮总市值超过10亿港元，遍布山顶、九龙塘及西贡等地。虽然发哥近年鲜有物业买卖，但这次相隔近16年再度出货，依然获利甚丰，足证其「赚钱同个样一样咁Sharp醒」。