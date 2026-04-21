辉立证券打造九龙区旗舰店 3.1亿购油麻地巨舖 黄玮杰：长线看好香港

油麻地弥敦道一个近6万呎巨舖早前以3.1亿易手，辉立证券董事黄玮杰表示，自置物业具战略性用途，不但看好证券业，更长线看好香港，将打造九龙区旗舰店。

上址为油麻地弥敦道525至543A号部分地下至3楼基座商场，新买家为辉立证券，辉立证券董事黄玮杰接受本报查询时表示，自置物业具战略性用途，集团不但看好证券业，更长远看好香港前景，投下信心一票。

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自置物业具战略用途

辉立现时在港九新界各有一个据点，黄氏表示，现时趁商业地产市况低迷自置新物业，初步打算将观塘宁晋中心据点迁至新址，打造九龙区旗舰店，并扩大投资理财服务。

油麻地弥敦道525至543A号部分地下至3楼基座商场，由辉立证券以逾3.1亿承接。

事实上，该集团过往分别于2000年及2003年购入现址金钟统一中心作为总部，涉及合共1.5层楼面，面积约3.6万呎， 自用多年至今，黄玮杰回应道，多年来市况起伏，舖租亦大幅波动，旺市时业主一定会加租，作为商户要重新计算成本，衡量是否留下来，自置物业的好处是稳定，集团着重稳健，莫畏市况变动。

港九新界各设一个据点

辉立证券自置的统一中心一层半楼面，其中11楼全层于2000年以呎价约7000元购入，12楼半层更于沙士时以每呎4000元购入，近年虽然商业物业市况由高位大插水，惟统一中心目前市价每呎约1.5万，仍然远高于当年购入价。

辉立证券早年自置统一中心一层半楼面，涉3.6万方呎，其中半层楼面于2003年沙士时以每呎仅约4000元购入。

利嘉阁（工商舖）商舖商业及投资部高级营业董事郑得明表示，近年各证券行豪租地舖，不断增加据点抢夺市场，扩大占有率，辉立未有跟随，目前分别金钟、观塘及上水各设一个大本营，都是位于甲厦内，亦可见其独特的经营模式，该行大手购置物业，可说为业务打下坚实的基础。

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