港漂七年六迁最爱红磡 明言无惧殡仪馆 首重赚钱视港为最佳选择｜租盘Million

安居乐业是很多人的梦想，对于「港漂」而言更是充满挑战。今年25岁、由广州来港发展的崔先生（化名），毕业后投身传媒公关（PR）行业，虽然薪金尚可，但每月租金开支占收入逾四成，令储蓄变得十分艰难。尽管如此，他接受《星岛头条》访问时指出，仍看好香港作为国际都市的机遇，坦言「哪里有更好的赚钱机会就去哪里」，暂时将香港视为事业发展的最佳选择。

曾租住何文田、大围等地

早于2019年，崔先生来港就读大学，从此展开漫长的租楼史。他忆述，大学一年级时与两名同学合租石硖尾的私营「学生宿舍」，每人月租约6,500元。为节省开支和换取更大私人空间，他在7年间搬了6次家，足迹遍布何文田、大围及土瓜湾等地，更曾为节省租金而屈就做「厅长」。崔先生更透露，在大围租楼期间，不幸遇上「二房东」骗案，对方公司倒闭后人去楼空，令他损失超过1.4万元押金及租金，至今仍无法追讨。

百无禁忌 更重视实用价值

在经历多次搬迁后，崔先生目前与女友以月租1.4万元合租红磡一个约380方呎的两房单位。对于这个选择，他表示极之满意，「红磡的位置很好，我觉得是香港的中心点，去哪里时间都差不多。即使是去西九龙搭高铁回广州，也很便捷。」他还指出，该区生活配套十分完善，美食亦丰富，「我一直不愿意离开红磡的原因，就是因为这边的东西很好吃。」

有趣的是，他的住处离红磡殡仪馆不远，步行距离大约5分钟。许多香港人对该区可能存在忌讳，但崔先生却显得「百无禁忌」。他笑言，以前在内地生活时从未听过身边有朋友「撞鬼」，来到香港后，虽然听过不少人有相关经历，但他从不感到害怕，「我对这些事物都很尊敬」。

对他而言，居住地点的实用价值，如租金、交通和生活便利性，远比传统的风水观念来得重要。他还提到， 「我其实不觉得我附近那些单位因为殡仪馆而降价了」，并且观察到「很多内地学生都不介意住在红磡」。他坦言，如果需要再次搬家，红磡仍是他的首选。

称香港传媒不够内地「卷」

对于未来规划，崔先生直言现阶段以事业为先。不过，他认为内地市场「发展得很快，因为有太多人竞争，而且有很多商家，特别内卷，你若不想一些新的东西出来，就会被人吃掉。」而正正在巨大的竞争压力催生层出不穷的新想法，加上庞大的经济支援，令该行业在内地充满活力。

相比之下，他认为香港的媒体产业节奏不够快、亦不够卷，「因此创意、形式方面就很难赶超内地」，但香港「都在努力中」，并未停滞不前。

除此之外，他还观察到香港对接受新事物的速度不及内地，例如移动支付方面，早前政府才开始强制的士司机使用移动支付，但事实上，许多地区的士早已使用移动支付，香港已经落后很多年，而且「在香港生活之前，我没有带现金的习惯，在香港生活之后才要养成带现金的习惯，所以我觉得很麻烦。」

坚信香港机会大过内地

尽管如此，他仍选择留在香港，看重的是其国际化地位带来的独特优势，并坚信「香港是一个国际都市，机会一定是大过内地的。」不过，高昂的生活成本，特别是租金，成为了他最大的压力来源。他表示，每月租金占去收入超过四成，坦言「若要储蓄就有压力」。家人曾表示愿提供资金，让他可趁楼市低位时入市，但他认为无需心急，「如果真的长期留在香港，可能才会考虑买楼」。他补充，买楼与否视乎个人需求，不会害怕错过所谓的「捞底」时机。

到了今年8月，崔先生将换取香港永居身份，对此，他亦抱持「佛系」心态，认为这并非终极目标，未来去向仍是未知数。他总结道，决定留在一个地方的最主要因素，一是金钱，二就是自己是否喜欢这个地方，「目前来说，香港是我最好的选择」。

记者：Million

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