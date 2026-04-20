中环德辅道中地舖月租15万 马球服装品牌进驻 租金较旧约弹升36%

近期时装店积极扩张，中环德辅道中一个地舖，建筑面积约1200方呎，由时装店以每月逾15万承租，较旧租客米线店月租11万增36%，平均每呎125元。

中环德辅道中112及114号顺安商业大厦地舖，建筑面积约1200方呎，早年先后受银行及电讯公司追捧，直至年前，香港电讯CSL撤走，米线店于2025年6月签署两年租约，月租11万，惟期间米线店一直未见进驻。

属「马球权威」服装品牌

有代理透露，该米线店被视为提早一年退租，最新刚由时装店以每月约15万承租，较旧租金升幅36%，平均每呎125元。新租客HURINGHAN POLO，根据该公司网站介绍，品牌代表「马球权威」，富有传统英国文化及价值。

HURINGHAN POLO是来自HURINGHAN POLO ASSOCIATION的奢华服装品牌，该协会是马球历史中最悠久，受全球认可尊敬的机构，在国际上最具影响力。

该品牌从马球的丰厚历史遗产中吸取灵感，设计理念拥抱低调、精致的奢华，从而塑造出「新英伦风格」的全新视野。

中环德辅道中112及114号顺安商业大厦地舖，由时装店以每月约14万承租。

租金高位回落54%

顺安商业大厦毗邻中环中心于德辅道中的出入口，大厦于1982年落成后，当年中环中心尚未落成，从该地舖租赁亦印证舖市起落。由1982年开始，该地舖一直由The Bank of Tokyo, Limited（东京银行）承租，当年月租11万，三年后于1985年却减至只有7.5万，随后三年后再升至9.5万，及至96年及97年期间市况高峰期，月租曾高达23万。

1998年金融风暴后，该地舖由新世界电话承租，月租暴跌至只有13万，随后租金再逐步调升，直至2007年由新世界流动电话承租，月租回升至23万。及至2014年舖市高峰期，月租更跃至33万，过去多年则由香港电话CSL承租，随着舖市回落，租金再度回落，最新月租较高峰期回落54%。