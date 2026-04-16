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毛戈平首在港租商厦开学校 月租15万攻湾仔 上市累升150% 创办人曾为刘晓庆化妆爆红

楼市动向
更新时间：11:31 2026-04-16 HKT
发布时间：11:31 2026-04-16 HKT

湾仔一幢老牌商厦录一宗新租务，租客为年前在港上市的毛戈平美妆，该公司为继在尖沙咀开设柜位后，首度在港租用商厦，涉及海外信托银行大厦全层单位，建筑面积约7344方呎，料月租近15万，平均每呎20元。

湾仔一幢老牌商厦录一宗新租务，租客为年前在港上市的毛戈平（1318）美妆品牌。该公司继在尖沙咀开设柜位后，首度在港租用商厦，涉及海外信托银行大厦全层单位，建筑面积约7,344方呎，料月租近15万，平均每呎20元。

毛戈平美妆教育承租

湾仔告士打道160号海外信托银行大厦26楼全层，建筑面积约7,344方呎，由毛戈平美妆教育（香港）有限公司承租。代理指，海外信托银行大厦于1978年落成，随着港铁会展站的开通，该厦交通更方便，目前市值呎租约20元，并料上述月租近15万元。

有市场人士则指，该品牌是看中该厦接近港铁会展站，景观开扬，最重要的是心仪其面积大小合用，租金相比区内地标甲厦廉宜。

值得留意的是，毛戈平2024年12月在港上市，上市定价29.8元，首日上市已爆升近77%，去年6月更一度高见130.6元高位；截至昨日收报73.65元，仍累升近150%。去年10月在尖沙咀海港城设立专柜，是内地首个在港开设独立专柜的美妆品牌，该品牌创办人毛戈平去年12月又透露，今年4月将在港设立化妆学校，今番落实进驻商厦开设学校。

相关文章：新股毛戈平首日癫升76% 曾贴中升五成专家吁分段「食糊」 坊间目标价几多？

社交平台教授化妆技巧

集团创办人毛戈平亦是中国最著名的化妆大师之一，凭借1995年电视剧《武则天》为刘晓庆塑造妆容而一鸣惊人，2000年以自己的名字创立品牌，同时在社交网络上教授化妆技巧，是一间融合东方文化与当代美学的高端美妆品牌。该品牌在内地120多个城市设立400多个专柜，该品牌致力于推广专业美妆艺术。

毛戈平是内地化妆师，凭借1995年电视剧《武则天》为刘晓庆塑造妆容而一鸣惊人。
毛戈平是内地化妆师，凭借1995年电视剧《武则天》为刘晓庆塑造妆容而一鸣惊人。

马亚木家族沽中环中心2单位

另外，「小巴大王」马亚木家族拆售的中环中心45楼，再沽售2个单位， 涉及45楼12室，建筑面积约1,842方呎，以每呎2万沽售，涉资3,684万。此外，45楼13室建筑面积约2,809方呎，亦以每呎2万易手，涉资5,618万，今番合共套现约9,302万。

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