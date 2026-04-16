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长桥每月20万租荃湾众安街 设「证券Cafe」杀入民生区

楼市动向
更新时间：10:33 2026-04-16 HKT
发布时间：10:33 2026-04-16 HKT

近年证券行积极拓张，继富途证券后，又有一间证券行租舖目标，由核心区拓展至民生区，长桥证券承租荃湾众安街旺段一个地舖，料月租20万。

上址为大鸿辉中心地下，建筑面积约1106方呎，若以月租约20万计算，平均每呎181元，该舖亦面对沙咀道，为区内最具人气地段，长桥证券已围上「Longbridge Cafe」广告板，现正装修中，该店一如既往结合证券投资及咖啡店元素。旧租客为家电及茶饮店，月租共约15万，新租金料升20%。

相关文章：长桥证券进驻尖沙咀弥敦道巨舖 每月租金100万

长桥证券一年多开设三个据点，图为尖沙咀弥敦道据点。
长桥证券一年多开设三个据点，图为尖沙咀弥敦道据点。

该舖位由香港小轮持有，去年8月斥约2.6亿，「磁带大王」陈秉志购入大鸿辉中心多个地舖，共约12720方呎，分别由珠宝店、家品、电讯及零售等租用，部分交吉待租，月租约122万。

相关文章：「磁带大王」陈秉志续沽货 荃湾大鸿辉地舖2.6亿易手 平均呎价3.46万

 

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