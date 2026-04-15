观塘LT Tower申改装学生宿舍 获规划署不反对
更新时间：17:29 2026-04-15 HKT
发布时间：17:29 2026-04-15 HKT
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由「灯芯绒大王」江达可持有的观塘活化商厦项目LT Tower，上月向城规会申请改装学生宿舍，以提供274个学生宿舍房间，涉及517个床位，最新获规划署不反对，城规会将于周五审议，料会「开绿灯」。
地盘面积约9,946方呎，涉及总楼面约94,519方呎。申请改建现有建筑物部分地面层及2楼至15楼（不设4楼及14楼），提供274间学生宿舍房间（包括 31间单人房间及243间双人房间）供本地及外地学生租用，合共提供517个床位。料于今年7月完成改装工程。
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