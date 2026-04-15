内地客首季近427亿扫港楼 成交多逾5成至3882宗 一区独占十大受捧新盘4席

近年越来越多内地买家来港置业，美联物业研究中心最新数据显示，今年首季内地买家于本港一、二手住宅市场的注册量录约3882宗，较去年同期上升约52.5%，涉及金额近427亿元，按年升93%，两者均创有纪录以来的同期新高。分析指，内地买家购买力明显倾向一手新盘，当中启德区更成为「吸金」重镇。

内地买家一手金额涉资最多10个新盘 启德占4个

美联物业研究中心综合土地注册处资料，按已知买家姓名英文拼音进行分析。数据显示，今年首季内地买家涉资共约426.9亿元，其中一手物业金额高达约246.6亿元，比起同期约180.4亿元的二手住宅金额大幅高出约36.7%，可见内地买家购买力明显倾向一手物业。

今年首季内地买家涉及金额最高的十大新盘中，西沙SIERRA SEA以约13.53亿元居首；中环雅盈峰及西半山天御则分别以约10.15亿及约10.06亿元紧随其后。值得注意的是，启德区成为最受内地资金追捧的地段，十大新盘中独占四席，包括维港．湾畔（约8.66亿元）、天玺．天（约7.22亿元）、天泷（约6.86亿元）及天玺．海（约6.71亿元）。

二手偏好半新盘 传统大型屋苑较少

二手方面，内地买家今年首季涉及金额较多的屋苑，主要集中于楼龄相对较新的物业。位列首位的是南昌站汇玺（约5.1亿元）；其余包括愉景湾（约2.8亿元）、宝翠园（约2.61亿元）、名城（约2.4亿元）、太古城（约2.11亿元）及贝沙湾（约2.02亿元）均涉资逾2亿元。不难发现，涉资二手市场较多的物业不乏楼龄相对较新的屋苑，而传统屋苑则相对较少。

注册量连续13个月破千宗

美联分析师岑颂谦表示，虽然今年第三季涉及内地买家的住宅注册量，按季回落约6.8%，但仍然维持高位，仅次于去年第四季的4165宗，以及全面撤辣之后的2024年第二季。他指，若以单月计算，已经连续13个月超过千宗水平，创2010年有纪录以来最长，反映内地买家来港置业保持积极。

岑颂谦又说，随着人民币汇价继续走强，加上本港楼价稳步回升、住宅租金回报率高企，增加本港物业资产的吸引力，预计内地买家积极来港置业的情况会持续。