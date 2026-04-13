世邦魏理仕料楼价全年升5% 豪宅市场内地客比例增

外围局势动荡，令整体商业房地产存轻微影响，不过随著投资客及基金重投市场，令整体市场表现回暖。世邦魏理仕于今日公布首季房地产回顾及展望，其中豪宅市场内地客比例增加，未来相关买家比例亦会继续增加，楼价全年则可录0%至5%升幅。另外，甲级写字楼于首季整体空置率亦有下跌，同时租金料迎来1.6%升幅。

世邦魏理仕香港区研究部主管陈锦平表示，目前全球局势不稳令整体市场持观望态度，但香港房地产市场于今年已站稳脚步，主要受惠于本地金融市场基本面改善、传统及新兴产业需求回暖，以及专业投资者重返市场，有助市场于中期实现渐进且可持续复苏。

世邦魏理仕香港顾问服务首席营运官冯慧诗指出，首季甲级写字楼未有新供应，加上正净吸纳量，令整体空置率按季下跌0.4%至16.8%，而租金则按季上升1.6%。展望未来两季，随着本地财富管理及保险行业持续扩张，租赁成交量有望较第一季进一步回升。另外亦预测，今年甲级写字楼整体租金料跌1%至3%。

世邦魏理仕香港商舖租赁部执行董事兼主管温运强称，整体于首季持续改善，1月至2月合计访港旅客数按年升18.4%，较2025年第四季的12.7%进一步加快。1月份零售销售按年增5.5%。核心零售区高街铺空置率按季微升1个百分点至6.8%，为自2024年第一季以来第二低水平。低空置率推动租金按季上升0.9%，并已连续第15季录得增长。预计全年核心区街舖租金料升5%至7%；主要购物商场升0%至5%。

世邦魏理仕香港工业及物流部执行董事兼主管黎尚文说，业主愿意调整租金预期，证明有助刺激市场需求，仓库净吸纳量自2024年第四季以来首次回复正数。全球贸易市场的不确定性以及油价上升，促使物流营运商对营运成本采取更审慎态度，因此未来数月租赁气氛料将维持审慎。不过，为配合长远业务发展及提升营运效率，企业对升级设施的需求将持续，并继续推动对高规格仓库的需求。这类需求较不易受短期市场波动影响，当中以电子商务营运商所带来的需求尤为显著。

世邦魏理仕香港资本市场部执行董事兼主管甄浚岷表示，市场已出现专业投资者逐步回归迹象，首季投资客占整体逾5成，打破近期用家为主局势。另外虽然目前市场成交以写字楼为主，随著学生宿舍兴起，酒店成交亦见增加。预期未来随著酒店盘源缩减，加上旅游业复苏业主信心增强，会有更多买家将写字楼计划作学生宿舍用途。

世邦魏理仕香港估值及咨询服务部执行董事郭伟恩提到，今年首季豪宅市场表现延续去年正面走势，亿元以上物业成交案例亦有所增加。而买家背景方面，内地买家亦见有增加，占比达逾5至6成，相信于未来相关买家比例会再有提升。对于今年初新公布《财政预算案》中提高豪宅印花税，短期内对豪宅成交有轻微影响，不过由于豪宅买家有相当实力应付，加上料发展商将推出优惠应对，因此影响轻微。至于外围局势动荡，对豪宅市场或有益处，因为部分资金料会流入香港这个更为稳定市场，因此相信楼价全年则可录0%至5%升幅。