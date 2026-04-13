天玺．海2B期突上楼书 面积3537呎天池屋最瞩目

新地旗下天玺．海2B期突上载楼书，项目共提供140伙，面积由498至3537方呎，涵盖2房至5房户型。

项目由8、9及9A座组成，全盘设有4伙面积逾2000方呎特色户，当中最瞩目为9座顶层27至28楼HARBOUR SKYPLEX复式单位，面积3537方呎，为5套房设计，附设有463方呎平台，以及1620方呎天台，天台设有私人泳池；同座26楼HARBOUR MANOR特色户，面积2673方呎，附设有面积511方呎平台，为3套房设计，并预留位置打造多一个睡房。

至于8座27楼SKY MANOR特色户，面积2116方呎，附设有1425方呎平台，设有按摩池；而顶层28楼SKYPLEX特色户，面积2116方呎，设有1691方呎平台，同样设有按摩池。