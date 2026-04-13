财困皆因借钱「太叻」｜汤文亮

上星期五，市场传出已故地产投资猛人之子被告破产。

同事不明白点解会出现这样的情况，照计金管局有逆周期措施之下，投资物业最多可以借四成，现在住宅楼价最多下跌三成，就算是工商物业，最差最差的情况下，亦都只是下跌四成，理论上仲有「余额」，点解搞到被人告破产。

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「告破产」属追数手法之一

「告破产」实在只是追数手法之一，被追数的人未必需要破产，估计猛人之子最后可以顺利渡过，可以搞掂。

今次地产投资者的风浪，有一个共同特点，就是今日出现财困的投资者，都是很善于借钱，他们将自己物业以及其他投资混合，产生协合效应，可以借到的钱超过逆周期措施限制。

不过如此做法则有一个风险，就是当楼价下跌，他们有机会变成负资产者。

如果银行call loan，随时会被银行没收交予银行做抵押的物业。所以，好叻借钱未必是一件好事，只不过将杠杆比率加重，楼价下跌，甚至变成负杠杆，撞啱银行要call loan的话，真系神仙亦难救。

不能坐视不理

同事再问，如何避免银行call loan，有一些人建议唔好理银行，一于躺平，船到桥头便会自然直，银行自己会搞掂，唔通任由坏帐浮面，业主何必「揦屎」上身，的确是有人采取这个做法。

不过，这做法则是错到不得了，千祈唔好以为银行一定唔会采取行动，就算地产项目出现坏帐，占银行总贷款比例是很少。

银行是输得起，银行首先对付就是那些躺平客户，就算资可抵债，银行都会采取必要行动，而收楼便是保障银行的其中做法之一。

汤文亮

纪惠集团副主席及行政总裁

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