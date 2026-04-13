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工商舖录373宗买卖 按月升近30% 中原：料4月维持向上势态

楼市动向
更新时间：10:06 2026-04-13 HKT
发布时间：10:06 2026-04-13 HKT

根据中原（工商舖）数据，2026年3月工商舖买卖录得约373宗，按月回升近30%，与去年同期约376宗相若；总成交金额约87.62亿，按月大升1.67倍，按年亦增83.16%。受惠于多宗大手成交，交投明显升温。

写字楼亮眼 金额急升逾3倍

三大范畴中，写字楼表现最为亮眼，3月录得约64宗买卖，按月增加36.17%，金额约60.1亿，按月急升3.15倍，按年更增2.62倍。当中两宗全幢商厦成交备受瞩目：上环299 QRC全幢以约6.11亿易手，呎价约6475元，较2018年购入价贬值约七成；湾仔轩尼诗道250号全幢以约4.1亿成交，呎价约7363元，原业主持货约11年帐面亏蚀约48%。

工商市场方面，3月录约239宗成交，金额约16.05亿，按月分别升23.2%及56.47%，与去年同期相若。商舖市场则录约70宗买卖，金额约11.47亿，按月同告升逾四成，按年宗数增12.9%，金额则回落22.03%。

大手成交提振市场信心

中原（工商舖）董事总经理潘志明分析，政府于《财政预算案》宣布未来一年继续停售商业用地，市场重新审视商厦供求，加上过去一段时间商厦价格已大幅调整，呎价相对吸引，令具前瞻性的投资者率先入市，尤其追捧可塑性高的全幢商厦。他认为，全幢大手成交能起牵头作用，提振市场信心，预料4月份整体工商舖买卖宗数可保持平稳向上态势。

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