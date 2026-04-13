善用Mortgage-Link无风险收息 好过做定存 留意两个小贴士｜曹德明

近期息口走势仍然不明朗，市场甚至出现联储局将延后减息的声音。供楼人士与其被动等待减息，不妨主动寻找其他悭息方法，若手头有额外资金，但又担心投资股市风险过高，不妨善用「按揭存款挂钩计划」（Mortgage-Link）无风险对冲按揭利息支出。

一般上限为未还款金额50%

Mortgage Link属于活期户口，该户口设有存款上限，一般为未偿还按揭贷款金额的50%，其息率直接挂钩按揭计划的息率。假如剩余贷款额为400万元，则存款额上限为200万元。存入该户口的金额取决于贷款人资金流动性及储蓄水平：若贷款人手头有大笔现金，可选择一次性存入一笔款项；若每月有额外储蓄，则可选择每月定期存入，当然亦可将两者结合使用，灵活性高。

每间银行的定期存款计划利率差异较大，且设有不同限制，贷款人需要自行寻找较高利率的银行，十分费时。而Mortgage Link则属活期户口，贷款人可随时提取户口资金以应付不时之需，且无须担心罚息期的问题，相较于定存更具弹性。

非所有按揭提供Mortgage Link

有意置业人士如欲选用Mortgage Link，笔者在此分享两个小贴士：

（一）此计划一般设有存款金额上限，较常见为未偿还按揭额的50%，但个别银行的存款上限可高达按揭余额的60%。若所购物业持有「绿建环评」金级或铂金评级认证，可向指定银行申请绿色按揭，并享有首三年最高存放按揭余额60%的优惠。

（二）Mortgage Link为申请按揭时的附带优惠，并非所有按揭计划均提供存款挂钩按揭，例如近期三间大型银行推出的定息按揭计划，均不提供Mortgage Link。

若手头资金或入息较为充裕，使用Mortgage Link可帮助贷款人赚取利息，以抵销按揭利息支出，一旦贷款人有资金需求，亦可即时调动该户口的资金作其他用途，财富管理上更为灵活，加上风险相对较低，多年来备受不少业主选用。各银行的Mortgage Link条款或有所不同，建议事前先向相关银行或专业按揭中介公司详细了解。

曹德明

经络按揭转介首席副总裁