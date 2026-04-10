九龙湾商厦启汇申重建2幢住宅 提供1140伙

写字楼空置率高企不下，由资本策略等持有的九龙湾商厦启汇，最新向城规会申请改划住宅发展，以重建2幢住宅，共提供1,140伙，涉及可建总楼面约49.29万方呎。

启汇位于临泽街8号，目前属「商业(2)」地带，申请分层住宅连准许的食肆和商店及服务行业，并略为放宽地积比率限制。

项目地盘面积约70,407方呎，地积比率由5倍申请放宽至7倍发展，当中住宅部分以地积比率约6.5倍发展，以兴建2幢楼高30至38层(不包括2层地库)的综合用途楼宇，以提供1140伙，涉及可建总楼面约457,648方呎。

另外，非住用楼面以地积比率约0.5倍发展，以在基座提供会所及商业零售楼面等，涉及可建总楼面约35,204方呎，换言之，整个项目可建总楼面约492,852方呎，上述项目料于2033年落成。