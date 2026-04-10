12年租楼族掷逾千万圆上车梦 由美容学徒变女创业家 「渴望回家有真正放松空间」

不少年轻人宁愿租楼，享受无拘无束的生活，但当人生踏入另一阶段、组织了家庭，便更多人希望买楼，拥有一个真正属于自己的安乐窝。今次故事的主角、31岁的Michelle，凭借疫情下创立的美容保健品牌，成功实现年收入7位数。当事业有成及结婚后，去年毅然告别长达12年的租客生涯，豪掷逾千万元购入东九龙新盘单位，明言「平时做生意工作节奏急促，压力不小，所以我非常渴望回家后有一个真正可以放松的空间」，因此置业最核心的考虑因素就是屋苑环境。

事业走上轨道，Michelle开始渴望拥有一个安稳的居所。

疫情成转捩点 美容顾问创自家品牌

Michelle坦言，「我读书不行，成绩不好，于是读了一些美容的课程，注定一生只能走美容这条路。」在18岁中六毕业后，她便投身其中，从学徒做起，8年间逐步晋升为美容顾问，最高峰时月入高达5至7万元，期间一直租楼居住。

然而，2020年疫情来袭，美容院被勒令停业，让她主要收入来源顿时中断，「因为疫情不可以跟人接触，所以不能开工。」虽然之前月入不少，但自己不懂得理财，又经常购物旅游，没有储钱习惯，「赚多少、花多少」，幸在当时除了担任美容顾问外，仍有兼职经营网店售卖美容保健产品。当时更把握契机全身投入网店事业，在2022年创立属于自己的保健食品品牌，「又可以帮到人又赚到钱。」据其透露，自从正式创立品牌后，公司每年收入都有7位数。

据其透露，自从正式创立品牌后，公司每年收入都有7位数。

事业有成盼置业 寻觅两年遇心头好

事业走上轨道，Michelle开始渴望拥有一个安稳的居所。「我从18岁起便离家独立生活，租屋长达12年。」她在港岛南区成长，表示离不开港岛的生活，因此先后租住湾仔及中西区等核心地段，当时月租开支约1.5万至1.8万元。她坦言，年轻时享受无拘无束的租楼生活，但年龄渐长、心态转变，希望能拥有一个「真正属于自己的家」，不再为他人供楼，并形容这份「安心感」是租楼无法比拟的。

Michelle与丈夫去年9月完婚，在结婚前与丈夫花了两年时间睇楼，预算约1,000万元，足迹遍布启德、黄竹坑及西沙等热门新盘。她表示，自己曾抽中西沙SIERRA SEA大单位，但考虑到交通便利性及家人渐衰老，若住得太远，日后定有不便，最终决定放弃。

直到去年11月，他们被九龙东半山新盘Koko Hills所吸引，Michelle笑言该屋苑不输港岛区。

直到去年11月，他们被九龙东半山新盘Koko Hills所吸引，Michelle笑言该屋苑不输港岛区，「我从小在南区长大，但这里的环境很舒适、清幽，而且步行到地铁站只需4至5分钟，完全可以接受。」她又提到，屋苑绿化环境和会所设计，提供了她所追求的「度假感」氛围。

逾千万购490呎单位 最爱梗厨设计

Michelle购入的单位为一个约490方呎的两房高层户，可望海景。虽然楼价最终超预算，达到1,100多万元，但她认为物有所值。目前月供约两万多元，坦言「有一定压力」，但与丈夫共同负担，属于可接受的范围。

除了环境，单位实用性也是关键，特别是「梗厨」设计，「我们有养猫，梗厨可以避免油烟影响猫咪，而且我先生很喜欢下厨。」而单位附设浴缸亦是加分之处。屋苑周边配套方面，Michelle总结，蓝田区本身交通网络成熟，附近已有商场能够满足日常生活的需求，总体静中带旺。目前她已聘请设计公司，打算全屋家私订制，预算约20万元，将爱巢打造成「简约奶油风」，营造温暖舒适的居家感。

相关文章：为爱猫搬迁终圆置业梦 女老师白表中签 400万买启悦苑上车 打造人猫共融安乐窝

相关文章：00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」

相关文章：公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」

相关文章：单身贵族900万买蓝田海景盘 专家提醒：日落景虽靓 惟木地板要特别保养｜专家验砖头