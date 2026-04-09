内地客「租转买」 斥1675万购三房海景户 原业主劲赚逾千万 内文即睇单位内栊

近期楼市交投气氛转趋活跃，不少用家加快入市步伐，其中更有租客决定「租转买」。据区内代理透露，奥运站帝柏海湾录得一宗二手成交，由一名内地买家以1,675万元购入一个海景三房单位自用，原业主持货25年帐面大赚约1212万元。

单位享开扬海景

据美联物业奥运站一号银海分行首席高级营业经理秦敏华透露，该成交单位为帝柏海湾5座一个中高层D室，实用面积约744平方呎，间隔为三房一套连工人房，单位座向西南，可享开扬海景。

区内客租转买上车

秦敏华指，新买家为内地客，原先已于同区租楼居住，对区内环境相当熟悉。因钟情上述单位间隔实用，景观优质，仅睇楼两次后便决定承接。该单位最初以1,700万元放盘约两个月，经双方磋商后，业主愿意减价25万元，最终以1,675万元成交，折合实用呎价约为22,513元。

资料显示，原业主于2001年12月以约463万元购入此单位，持货约25年，是次转手帐面大幅获利约1,212万元，物业在期内升值约2.62倍。

内地客2016万承接帝后台

除上述单位，内地客近期积极入市。利嘉阁分行联席董事游焯伟表示，大坑帝后台高层B室，面积约1051方呎，采4房1套连工人套房间隔，单位原以2180万连车位放售，议价后获内地客以2016万连车位承接，呎价约19182元。

据了解，原业主于2003年以约635万连车位购入上述单位，现转售帐面获利约1381万，期内物业升值近2.2倍。

相关文章：

收租客收工到场即睇即买 343万购荃威花园移民盘 租金回报料逾4.8%