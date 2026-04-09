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上环299 QRC银主商厦6.1亿易手 较高峰期跌7成 创投基金方仁宙等承接 料回报6厘

楼市动向
更新时间：11:10 2026-04-09 HKT
发布时间：11:10 2026-04-09 HKT

近期商厦买卖炽热，上环299 QRC全幢商厦去年5月沦为银主盘，近期以6.114亿易手，平均每呎6470元，新买家为著名投资者方勋，以及儿子方仁宙，方仁宙亦是创投基金「海阔天空创投」的创办人，料回报约6厘。

上环皇后大道中287至299号299 QRC全幢商厦，总楼面9.45万方呎，以易手6.114亿易手，平均每呎6470元，市场消息透露，新买家透过利盛集团有限公司（NEW SUCCESS HOLDINGS LIMITED）购入该全幢，公司董事包括方勋（FANG, SHIN）及方仁宙（FANG, YAN ZAU ALEXANDER）。

方勋为知名投资者，活跃于地产及高价值资产收购，儿子方仁宙早于2000年，创立风险投资机构eGarden，曾与弘毅投资、红杉资本等投资基金合作；2017年则创办「海阔天空创投」，协助海外创新初创公司在港设立基地及拓展业务。

曾斥6亿购山顶洋房

方勋与方仁宙亦钟情豪宅，2012年斥资8800万购入中半山The Albany高层单位，呎价约3.45万，创当时屋苑标准户呎价新高。2021年4月，方仁宙透过首置身份入市，以逾6.0088亿承接山顶道77/79 PEAK ROAD 77B号洋房，面积6676方呎，设有花园2947方呎，呎价高达逾9万。

上环299 QRC全幢商厦，由投资者方勋等人承接，作价6.114亿。
上环299 QRC全幢商厦，由投资者方勋等人承接，作价6.114亿。

具潜力改作学生宿舍

知情人士指，新买家钟情299 QRC具投资价值，目前出租率仅约50%，月收200万，若悉数出租料月租400万，回报约6厘。该厦楼高24层，每层建筑面积2852至6002方呎，每层楼面相对较小，具潜力改作学生宿舍。

该全幢曾由大新金融创办人王守业儿子王祖安持有，他于2018年，斥资21亿以向TOYOMALL购入，买卖公司形式，TOYOMALL则于2010年以5.2亿购入，帐面大赚15.8亿，王祖安曾向澳门大型银行融资高达14.7亿，惟于2022年将该厦所有股权悉数出售予另一基金，该基金在2025年2月底，就299 QRC全幢商厦再作抵押，向银行承做二按。

若该商厦以2018年21亿元易手，以最新成交价6.114亿计，物业大幅贬值高达71%，楼价蒸发近15亿元。

物业随后被中国工商银行（澳门）股份有限公司委任德安华（Kroll）接管，并委托代理，由仲量联行于去年5月推出放售，过去数月先后亦有不同代理行为物业寻找买家，最后由普缙促成交易。

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