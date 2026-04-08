经典楼蟹现短炒 深井浪翠园两房372万沽 不足一年升值18% 外区用家接货

楼市回暖，短炒成交重现市场。过去多年屡录蚀让、被坊间戏称「97蟹货」重灾区的深井浪翠园，近日罕有录得一宗二手短炒成交。一个两房单位以372万元易手，原业主持货不足一年，较买入价帐面升值57万元或18%。

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晋诚地产高级营业经理邓锦雄表示，上述成交个案为深井浪翠园一期2座中高层B室，实用面积454平方呎，属原则两房两厅间隔，成交价372万元，折合实用呎价8,914元。

深井浪翠园一期2座中高层B室，实用面积454平方呎，属原则两房两厅间隔，成交价372万元，折合实用呎价8,914元。

邓锦雄指，新买家为外区用家，钟情单位间隔实用，加上重点寻找楼价在400万元以内、且附有簇新装修的放盘，故睇楼后火速拍板承接。至于原业主最初购入单位是打算作长线收租之用，惟近期见楼市回暖，单位在短期内帐面已有一定升幅，遂决定「转租为沽」先行获利离场。

据了解，原业主于2025年6月斥资315万元购入上述单位，是次转手帐面获利57万元，期内物业升值约18%。

原业主于2025年6月斥资315万元购入上述单位，是次转手帐面获利57万元，期内物业升值约18%。

位于深井青山公路青龙头段的浪翠园分5期发展，于1992至1997年分阶段入伙，整个屋苑提供15座，共2,389伙。凭借对赤𫚭角新机场计划憧憬，浪翠园成为当年的炒家乐园，楼价短期内被大幅炒高，惟1997年间一场金融风暴，令该屋苑楼价一泻而下，部分单位楼价不需100万元，因而被戏称「97蟹货重灾区」。

根据代理网站资料，浪翠园近期平均成交呎价约8,840元，屋苑目前共42个放盘，叫价由345万元至1,030万元。

柏珑620万元沽 原业主持货半年帐赚70万

美联物业元朗 – 形点II分行营业经理郭展鹏表示，该行最新促成柏珑一个352实呎单位成交，获买家以620万元承接。

郭展鹏表示，成交单位为柏珑 II 1座低层B7室，实用面积约352平方呎，间隔实用。单位放盘原叫价630万元，议价后以620万元成交，折合实用呎价约17,614元。据了解，原业主于2025年10月以约549.9万元购入上述物业，持货仅约半年，帐面获利约70.1万元。

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