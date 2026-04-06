利奥坊．壹隅获专才1.69万承租

租务市场持续活跃，美联分行区域经理刘志伟表示，旺角利奥坊．壹隅1座高层M室，面积267方呎，吸引专才客议租后以1.69万承租，呎租约63元。业主于2023年1月以约630万购入单位，租金回报约3.2厘。

中原元朗区域营业经理王勤学指，元朗世宙5座低层C室，面积429方呎，获教职员议租后以1.6万租入，呎租约37元。业主于2021年以728万买入单位，最新租金回报约2.6厘。

中原分行市务经理陈允中说，九龙湾得宝花园G座中层6室，面积282方呎，现以1.3万租出，呎租46元。业主于2022年以496万买入单位，是次租出单位可享3.1厘租金回报。

祥益执行董事谢泽铭称，屯门珀御中层B室，面积354方呎，租客为短租客，见上址企理及附部分家电，遂以月租1.4万承租，呎租40元。