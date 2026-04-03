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中东战事不知何时了 港豪宅交易急跌6成 市场忧加息阻碍投资者入市步伐

楼市动向
更新时间：09:26 2026-04-03 HKT
发布时间：09:26 2026-04-03 HKT

中东战事爆发至今已超过1个月，楼市初步未见大受影响，尤其是新盘销情理想，频现报捷佳绩，惟业界人士则指出，若战事拖长将为楼市添上变数，豪宅交投已率先受到冲击，石油价格不断上升将带动通胀，不利因素料逐渐浮现，同时有机会令息口掉头向上，楼市交投或会受到牵连。

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2亿元楼价 缴税相差450万

《财政预算案》增加1亿元或以上豪宅印花税，冲击市场交投，地建会执委会主席梁志坚表示，涉及逾亿元或以上豪宅交投量向来不多，印花税税率调高至6.5%对整体豪宅交投肯定有影响，如涉及楼价约2亿最新税率计已涉及约1300万，旧税约850万，相差约450万，认为会影响豪宅准买家置业意欲。

相关文章：财政预算案2026︱豪宅印花税调高至6.5% 大增5成 小斯去年底豪掷逾亿入市 成功悭逾300万辣税

泓亮咨询及评估董事总经理张翘楚表示，影响楼市最大因素为息口问题，中东战事令油价急升，运输成本亦增加，令通胀升温，环球以致本港，息口有机会掉头向上，货品价格上升，将减慢经济复苏步伐，同时会影响置业意欲，新盘经历多月来销情理想下，有机会受战火打击下借势降温，投资者亦会放慢入市步伐。

综合业内人士表示，楼市现时呈「短好中稳」，不少新盘销情取得报捷成绩，惟战事若再拖延，对豪宅，甚至中小型新盘销售亦有负面影响，打击买家入市信心，未来息口走势欠明确，市场预期未来减息因素或会逆转，直言楼市交投若维持现时情况，首要条件为息口不会大幅攀升，否则对楼市未来走向添上不明朗因素，石油危机一旦出现，石油副产品价格亦会提高，逐渐令民生用品价格受到牵连而加价，打击经济，楼市亦无可避免受到影响。

买家入市意欲未有回升

上月超级豪宅新盘楼市在内外不同因素，包括增收印花税款及中东战事等带来的阴霾笼罩下，全月录得11宗逾亿元成交，对比1月所录得26宗交投，按月大跌近6成，可见增加印花税冲击超级豪宅买家入市意欲。

新盘于今年2月及3月各录得11宗逾亿元成交，其中2月适逢农历新年，属传统楼市淡季，惟3月情况未见好转，《预算案》调高1亿元或以上豪宅印花税至6.5%，以及中东战事爆发等因素，导致3月逾亿元成交宗数仍维持11宗相若水平，可见超级豪宅买家入市意欲未有回升。

今年1月豪宅买家积极入市，发展商亦推出大宅单位及洋房迎合需要，全月「亿亿声」成交不绝于耳，破亿元成交几乎日日有，全月共录达26宗，当月更连环出现大手豪宅扫货个案，最大宗为涉资约8.6亿元，扫入浅水湾1 SOUTH BAY CLOSE，由1组买家一口气连扫3层共6伙，其中5楼A室及B室，面积分别2683及237方呎，连两个车位以3亿元售出，呎价高达10.3万。此外，恒隆旗下蓝塘道23至39号洋房项目，亦获大手客斥资逾4.47亿元连扫2伙，成交呎价高见4.86万。

政府加税后，3月份新盘逾亿元成交随即降温，最大宗来自泛海国际、德祥地产及资本策略合作发展的半山超级豪宅宝峰，以4.2亿元售出全盘唯一顶层连天台特色户，呎价逾6.2万，此外，市场上再没有出现大手扫货个案。

半山宝峰顶层特色户4.2亿沽 成交价创项目新高

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