忧中东局势未稳 地建会倡推迟亿元豪宅印花税 冀收购旧楼勿视「一系列交易」 恐碍市区更新进度

新一份《财政预算案》提出把1亿元以上豪宅的印花税税率由4.25%调高至6.5%，并已于2月26日生效。地建会近日向立法会递交意见书，提出两大建议，包括请求政府将上调印花税实施日期推迟至今年7月1日，希望届时中东局势能更加稳定，并根据情况采取必要且及时措施，以保障香港经济福祉；其次针对财团收购旧楼重建项目，不应视为「一系列交易」，并允许各方提供证明书，以处理相关印花税问题。

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地建会近日向立法会法案委员会递交意见书，据文件显示，该会指，虽然住宅市场近期开始出现回稳迹象，惟上述改善仍然非常脆弱，特别是在美以伊战争所引发极端不确定地缘政治和经济动荡背景下，正动摇全球市场。该会提出两大建议，首先，请求政府将涉及楼价1亿元或以上豪宅印花税税率实施日期推迟至今年7月1日，届时希望中东局势已趋于平稳，亦深信政府会对快速变化的地缘政治局势保持高度警觉，并根据情况采取必要且及时措施，以保障香港经济福祉。

政府：目前没有计划延迟

财经事务及库务局昨晚回复指，留意到今年3月住宅物业一手及二手市场运作大致畅顺，未见近期中东地区局势对本地楼市造成明显影响。此外，当局亦须向置业人士确保政策明确性。因此，局方目前没有计划延迟调高印花税税率的实施日期。

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提务实方案 冀印花税署酌情

另一方面，该会指，为免对市区重建工作造成非预期的负面影响，发展商收购旧楼重建，通常会向一名或多名业主提出收购，并签署协议购买其物业单位，在此类重建收购中，虽然每个单位楼价低于1亿元，但所收购单位合计楼价或超过1亿元，而若重建收购被视为「一系列交易」，发展商则必须就每个单位支付6.5%从价印花税。该会认为，上述安排并非立法原意，但会对市区重建造成负面影响，将大幅增加重建收购成本，阻碍市区更新进度。

地建会指，重建收购是否涉及「一系列交易」向来存有争议，同时提出务实解决方案建议，印花税署可以就重建收购行使酌情权，透过修订指引，规定凡涉及单一住宅单位且楼价不超过1亿元，即使涉及在同一大厦内的其他单位，或由同一买家的其他交易，亦不视为「一系列交易」，并允许相关各方提供s29证明书（售卖转易契载有一项陈述，借以核证以该文书完成交易，并不构成一宗更大交易或一系列交易的一部分）。

地建会执委会主席梁志坚昨回复《星岛》查询时坦言，据政府初步反应认为上述延期生效日期建议获立法会通过机会不大，强调若不获通过「都无办法、发展商都要做生意」。

梁志坚续指，上述增加豪宅印花税对发展商收购旧楼作重建有所影响，指每个单位收购价未必过一亿，但成幢收就会过亿，届时须付6.5%印花税一定会加重收购成本，影响旧楼收购活动，而且发展商收旧楼都是计数，近年在地价回调之下投政府地成本低于收购，故旧楼收购强拍项目亦随之减少；该会就旧楼收购提出的建议措施，当局表示会跟进。

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