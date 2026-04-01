联想集团逾2100万卖太古城 持货16年升值5成 领展前高层沽同屋苑赚76%

本港楼市近期显现回暖迹象，部分名人及机构投资者纷纷借机出货套现，其中科技巨头联想集团Lenovo（992）新近以2,122.7万元售出其持有多年的鲗鱼涌太古城3房单位，帐面大幅获利近730万元，成为市场焦点。

联想减持太古城单位 16年升值逾5成

是次成交单位为太古城银栢阁一个高层A室，实用面积达1,121平方呎。据悉，联想集团早于2010年以1,393万元购入该物业，持货长达16年，在上月中以2,122.7万元成功易手，实用呎价接近1.9万元。是次交易令联想集团帐面获利729.7万元，物业升幅高达52%。

资料显示，由于联想集团的香港办公室设于太古坊，该公司过往曾在太古城大手购入多达19个单位，以作员工宿舍用途。然而，近年联想已逐步减持区内物业，目前连同是次售出的单位，名下仅余一个同样位于银栢阁的单位。

近年联想已逐步减持区内物业，目前连同是次售出的单位，名下仅余一个同样位于银栢阁的单位。

同屋苑两房户 领展前高层沽货赚370万

与此同时，太古城早前亦录得另一宗瞩目成交。位于天山阁的一个低层A室，实用面积590平方呎，新近以860万元售出。据指，原业主为领展（823）前首席策略总监丘兆祺，他于2010年以490万元联名形式买入，持货约16年，是次转手帐面获利370万元，物业升值76%。

太古城3月录32宗成交

中原地产数据显示，太古城在3月交投气氛炽热，全月共录得32宗买卖成交。其中，宝安阁一个实用面积714平方呎的低层3房单位，原业主于2019年以1,250万元购入，持货7年后，最终减价30万元，以1,150万元沽出，折合实用呎价16,106元，帐面蚀让100万元，蚀幅约8%。