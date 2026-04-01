全港逾7成屋苑录获利成交 3月升23% 碧瑶湾劲赚3085万 恒辉大厦升值93倍

随着楼价持续上升，上月二手成交继续录「赚多过蚀」。本报统计全港250个屋苑，其中184个屋苑录得获利成交，占比约74%，涉及获利个案约321宗，按月增加23%，帐面获利金额介乎2.4万至3085万，帐面赚幅介乎0.3%至93倍。

碧瑶湾4050万沽

上月帐面赚幅最多为坚尼地城恒辉大厦高层8室，面积496方呎，3房间隔，以556万成交，呎价约11210元。原业主于1972年以约5.9万一手购入单位，持货约54年转售，帐面获利约550.1万，帐面赚幅逾93倍。

帐面获利金额最多为薄扶林碧瑶湾31座高层户，面积2119方呎，4房1套间隔，以4050万连车位易手，呎价约19113元。据了解，原业主于1995年以965万连车位购入单位，持货约31年转售，帐面获利3085万，帐面赚幅约3.2倍。

帐面获利金额最多为薄扶林碧瑶湾31座高层户。

上月帐面蚀幅0.42%至34.43%

此外，上月蚀让成交录约119宗，涉及89个屋苑，帐面蚀让金额3万至978.9万，帐面蚀幅0.42%至34.43%。其中，帐面蚀让金额最多为西贡傲泷D段双数号上复式单位，面积2619方呎，连639方呎天台及350方呎平台，4房双套间隔，以4741.1万连双车位成交，呎价约18103元。原业主于2019年10月以5720万连双车位购入，持货7年转售，帐面蚀让978.9万，帐面蚀幅17.11%。

帐面蚀幅最多为元朗PARK YOHO Genova 17座顶层特色户，面积1356方呎，4房双套间隔，连215方呎平台及885方呎天台，以1645万易手，呎价12131元。原业主于2020年6月以2508.6万一手购入单位，持货约6年转售，帐面亏蚀863.6万，帐面蚀幅34.43%。