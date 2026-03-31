太古鲗鱼涌版图再扩张 海湾大厦等旧楼获批强拍 底价20.27亿 较旧估值高近7成

近年太古地产积极扩展其鲗鱼涌商业王国版图，其并购多年的同区海傍大厦、海湾大厦等8个地段的旧楼，在2022年已向土地审裁处申请强拍，最新获该处批出强拍令，底价为20.27亿，对比当年申请时估值12.0344亿，高出约8.2356亿或68%。

太古地产发言人回复本报查询时指，欢迎土地审裁处就海湾街9至43号及糖厂街29至41号颁下强制售卖令。公司正在审视发展规划，项目进行与否将取决于能否在强制售卖中成功投得该幅用地。

太古地产并购的鲗鱼涌旧楼批强拍令底价20.27亿。

尚余2地舖8住宅未收购

上述2幢旧楼位于海湾街及糖厂街，涉及8个地段，该财团每个地段持有约80%至100%业权，尚余2个舖位及8个住宅单位未成功收购，申请人曾于2022年4月至2025年2月期间，曾提出2次出价收购均遭小业主拒绝，而且双方为达成和解而进行调解亦以失败告终。

其中地舖估值由2022年首次出价分别为4020万及5970万，最新2月出价降至2235万及3037万，前者跌价约1785万或44%，后者亦跌价2933万或49%；而住宅单位首次出价约810万至1090万，今年2月最新出价约521万至720万，对比最初出价少289万或36%至370万或34%。

据判词指出，申请人曾委托结构工程师对该旧楼进行结构评估，认为建筑物楼龄旧及年久失修，而且维修成本与重建成本不成比例，故重建发展是合适做法。再者申请人已采取合理措施取得业权，故批出强拍令。

上述两旧楼地盘面积共约20060方呎。

两大厦已逾60年楼龄

海湾大厦位于海湾街9至29号，现址为1幢9层高的商住楼，地下设有商铺，楼上为住宅楼层，早于1962年落成入伙，至今楼龄约64年。而海傍大厦位于海湾街31至39号及糖厂街33至41号；现址为1幢9层高的商住楼，地下设有商舖，楼上为住宅楼层，早于1961年落成入伙，至今楼龄约65年。

文件显示，上述两旧楼地盘面积共约20060方呎，据鲗鱼涌分区计划大纲图显示，项目属商业用途地带，若作商业项目重建发展，以最高地积比率15倍计，涉及可建总楼面约300904方呎。

事实上，太古地产近年密密扩展其鲗鱼涌商业王国版图，包括2022年以逾19.6亿夺得湾仔皇后大道东269号住宅地；同年初更以50.526亿成功统一鲗鱼涌仁孚工业大厦全数业权。

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