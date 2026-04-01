95后港漂租屋遇挫变商机 当年泪洒旺角 如今租屋平台业务遍全球｜租盘Million

本港租金持续高企，对于初来乍到的港漂而言，寻找安乐窝往往是首要难题；不过，一名95后港漂正因为自身经历，反而在复杂的租赁市场中嗅到商机。「香蕉公寓」及「他乡寓」创始人吉浩冉（Aaron）接受《星岛头条》专访时坦言，经历过初抵香港因租屋无门而「泪洒旺角」、被地产代理欺骗的窘境，才驱使他投身于学生宿舍市场，并打造专为年轻人设计的中长期租屋平台，将个人痛点转化为横跨全球的生意。

Aaron称「他乡寓」今年所有下单总金额（GMV）已达到4,000万元，更放下豪言，「希望能和中原、美联平起平坐」。

目睹大量内地生遇租屋问题

时间回到2013年，Aaron刚从内地来港读副学士，他坦言第一晚便深觉痛苦，「当年网上订酒店还不普及，我和父母反复Walk-in多家酒店都说满房，最后只能入住旺角龙蛇混杂的唐楼宾馆，感觉是『天崩开局』，直接就哭了。」在大学期间，他亦辗转换了三个住所，从马鞍山搬去粉岭，再搬去何文田。期间，他目睹大量内地同学都面临租屋问题，例如不熟悉睇楼、与代理缺乏沟通、没有议价技巧等，甚至有被骗取定金的遭遇。

其后，他更意识到，随著来港学生增多，「学生将变成租赁市场主力军」，加上多次租屋经验，一个为内地学生提供「拎包即入住」的服务念头便诞生了。

随著来港学生增多，「学生将变成租赁市场主力军」。

初期「包租公」模式营运宿舍

在2018年，23岁的Aaron创办了香蕉公寓，利用「包租公」模式营运。他以1.4万元租下旺角一个350方呎的两房单位，将其改造成两个双人间，并配齐家电家私，分租给4名学生，每人每月收取约4,200元，第一年仅回本、不赚钱，但这次尝试验证了市场确实有需求；第二年租下6个单位，主要集中在旺角区；时至今日，公寓仍以「零散分布式」营运，但在何文田、九龙塘、将军澳等地已拥有约100个房间，出租率维持在90%以上。

疫情曾蚀300万 「挺绝望痛苦」

事实上，Aaron的创业之旅并不顺利，当香蕉公寓稳定发展之际，突如其来的疫情却给予公司重创。他表示，「当时空置率一度高达40%，亏损非常巨大，一边要给租金，另一边却租不出去。」期间，公司总亏损高达300多万元，每天面对庞大的亏损压力，他形容当时的状态「挺绝望、挺痛苦的」。然而，他在危机中开始反思高成本、高风险的问题，认为不能把所有资金都放在公寓上，希望打造一个更灵活、更轻资产的租赁平台。

Aaron的创业之旅并不顺利，当香蕉公寓稳定发展之际，突如其来的疫情却给予公司重创。

重新出发 转型留学生租楼平台

受Airbnb和Trip.com经营模式的启发，Aaron跌倒后又重新站起来，于2022年在深圳正式创立「他乡寓」，核心模式为整合酒店、品牌公寓等房源，为留学生等租客提供免费的中长期房源匹配服务，平台则向商家收取佣金。公司测试阶段仍处于疫情时期，当时香港旅游业萧条，大量酒店房间空置，须转型为中长期房间出租，正契合「他乡寓」的定位，顺势获得海逸、文华东方等酒店，以及悦思公寓的合作，在测试阶段便获得8万元盈利。他认为，这种轻资产模式毋须承担高昂的租金和装修成本，可以规避市场波动的风险。

逾5万用户注册 豪言挑战龙头

随著疫情解禁，以及大批内地学生来港升学，该平台发展逐步壮大，不仅吸纳越来越多房源，用户数目亦节节攀升，据Aaron透露，平台目前已有超过5万个用户注册。除香港市场外，平台还提供新加坡、澳洲以及英国的房源，因为这些国家也有不少留学生，他们都有找宿舍住的需求，平台统计全球整体房源超100万间。未来发展方面，他还打算在2027年进攻北美市场，帮助该区留学生寻找适合住所。Aaron称，「他乡寓」今年所有下单总金额（GMV）已达到4,000万元，更放下豪言，「希望能和中原、美联平起平坐」。

钟情轻资产模式 更有性价比

Aaron目前手握香蕉公寓及他乡寓两间公司，但他坦言会将更多重心放在他乡寓上，认为轻资产、不用投放过多成本的业务更稳妥，「与其投资学生宿舍，不如来投资租赁平台更有性价比，更加有价值，因为我们以较小的资金撬动了百亿、千亿级别的市场。」

至于改建学生宿舍的业务，他则坚持只通过「包租公」且零散分布式营运，暂不打算置业改建，亦不打算租下或买下整幢楼宇，一来是因为创立该品牌时香港楼市仍未「撤辣」，二来是曾遭遇过巨额亏损。除此之外，现时市面上各种宿舍品牌质量参差不齐，各大院校对于与宿舍品牌合作时有所顾虑，因此更加倾向于与大型财团或固定公寓合作，或建设自有宿舍，「学生即使通勤时间较长，也一定会优先选择自己学校的宿舍，这是一个天然的信任优势」。

平台的潜力亦吸引资本和政府的青睐，他乡寓至今已获得Aaron母校香港都会大学25万元的孵化投资，并透过母校成功申请到35万元的政府资助，同时正寻求天使投资及机构投资，用于团队及业务发展。

记者：Million

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