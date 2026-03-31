3月17个指标屋苑估价上扬 康怡花园升7%称冠 一个屋苑连升9个月

3月楼市继续升温，外围因素未见对楼市造成明显影响，银行积极调高多个屋苑单位估价。据本报追踪20个指标屋苑单位估价，于3月共有17个单位估价按月报升，其中以鲗鱼涌康怡花园单位升幅最大。

今年3月有17个屋苑单位的银行估价录升幅，幅度约0.48%至7.09%，虽然对比上月19个估价上升屋苑，在数量上稍微回落，但对比上月屋苑单位估价介乎0.2%至3.07%的增幅，整体升幅有见扩大。另一方面，月内仅有1个屋苑单位按月估价维持不变，2个指标屋苑估价轻微下跌。

康怡花园续刷新估价高位

当中鲗鱼涌康怡花园E座高层4室，面积596方呎，最新估价报861万元，按月大增57万或7.09%，除成为按月增幅最大屋苑，更继续刷新估价高位。按月升幅第2大的屋苑单位为北角城市花园9座中层C室，面积1,335方呎，估价由上月的1,971万元增加100万元至本月的2,071万元，按月涨5.07%，属2024年8月以来约一年半首度重上2,000万元水平。

按月升幅第3大的屋苑单位则为将军澳新都城1期1座低层E室，单位面积539方呎，估价由666万元增加约3.6%至最新690万元，该单位从去年7月起，估价维持升势，累积升幅约16.16%。此外，红磡黄埔花园3期6座低层H室估价就由稳转升，单位面积852方呎，在今年1月和2月估价都保持1,070万元后，增加32万元或2.99%至本月的1,102万元。

本报追踪20个指标屋苑单位估价上月共有17个单位升0.48%至7.09%。

德福、沙田第一城估价转跌

另有3个屋苑单位估价从去年6月起至今年2月保持「八连升」，但除了荃湾中心单位外，九龙湾德福花园及沙田第一城单位的3月估价都掉头转跌。其中荃湾中心1座广州楼高层A室，面积377方呎，估价由去年6月的336万元，累积增加57万元或16.96%至本月的393万元，成为20个追踪屋苑中唯一「九连升」屋苑。

至于沙田第一城20座中层C室，面积327方呎，最新估价报471万元，对比2月时的474万元按月轻微减少3万元或0.63%；九龙湾德福花园K座中低层7室，面积493方呎，估价由上月的566万元跌至本月的565万元，减幅仅0.18%。

指标屋苑均保持「升多于跌」

月内另有1个屋苑单位估价按月保持不变，为东涌映湾园2期6座低层A室，单位面积848方呎，估计连续两个月报815万元。

值得一提的是，据本报追踪20个指标屋苑单位估价可见，从去年6月至今，均保持「升多于跌」的情况，可见楼市整体重拾升轨，稳定发展。