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台湾「五桐号」攻港 每月10万租西洋菜南街舖 业界：旺角是茶饮店插旗首选

楼市动向
更新时间：10:45 2026-03-30 HKT
发布时间：10:45 2026-03-30 HKT

旺角西洋菜南街一个地舖，舖面向豉油街，多年来由茶饮店承租，早前在交吉一个月后，亦由同行接力承租，惟是次情况较特别，为台湾一间品牌茶饮首现香港。

每呎213元 较旧租减15%

旺角西洋菜南街4号昌记大厦地下A2舖，建筑面积约470方呎，新月租10万，较旧租金跌15%，平均每呎约213元，新租客为台湾手摇饮料品牌「五桐号」（WOOTEA），品牌于2020年创立，以芝士霜降奶盖及手工茶冻为招牌特色，名称取自「梧桐」意象，呈现古法传统茶风味。该地舖位于巷仔单边，旧租客为内地茶饮品牌林香柠手打柠檬茶，月租11.8万，新租金较旧租金减15%。

该舖位向来受茶饮店追捧，林香柠于2023年攻港，承租上述舖位作为首店，早前约满撤出，搬迁前月租约11.8万，新租登打士街53至55号鸿达楼地下3号舖，建筑面积约200呎，入则阁约170方呎，月租约6万。

业界：惯常率先进驻旺角

多宝旺舖董事总经理陈志宝表示，茶饮市场竞争激烈，不断呈现新面孔，为消费者带来新鲜感，他们惯常都是率先进驻旺角，开设第一间店。

近年台湾过江龙手摇饮品店「再睡5分钟」扩张，去年2月首度攻港，仅1年即开设第11间分店，旺角首店豉油街50号富达大厦地下6号舖，面积约511方呎，月租约13万，呎租258元。今年更拓展至非核心商业区及民生地段，包括启德Airside商场舖，以及荃湾千色汇分店。

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