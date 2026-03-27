今年私楼落成量跌至1.69万伙 明年再降至1.53万伙

据差估署《香港物业报告2026》初步统计数字显示，预测今年私楼落成量约16,980伙，将较去年18,450伙，按年下跌8%，而明年进一步下跌至15,360伙，数字属连跌3年，而今明两年私楼落成量约32,340伙。

而今明年的预测落成量分别为16,980和15,360个单位。在今年有58%的落成量将来自新界，当中大埔占19%，西贡则占15 %。在明年，新界将继续成为主要供应区域，占总落成量的51%。按地区计，九龙城、北区和屯门将分别提供 34%、19%和18%的预计总落成量。