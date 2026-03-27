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旺角朗豪坊全层1.74万呎租出 营销公司进驻 月租87万

楼市动向
更新时间：10:48 2026-03-27 HKT
发布时间：10:48 2026-03-27 HKT

商厦租金较高位大跌，吸引企业趁势搬迁，旺角朗豪坊全层单位租出，新租客为营销公司Amway，由同区商厦「升级搬迁」，涉面积近1.74万呎，业界料呎租约50元，月租约87万。

上址为朗豪坊29楼全层，建筑面积约17398方呎，由Amway进驻，该公司向来承租旺角家乐坊15楼全层，建筑面积约17976方呎。本报联络朗豪坊业主鹰君，惟直至截稿时未获回复。

来自同区家乐坊 代理：「升级搬迁」

中原（工商舖）写字楼部高级区域营业董事麦伟嫦表示，家乐坊位置畅旺，大厦亦聚集零售及服务业，惟大厦楼龄高，格调不及新净的朗豪坊，Amway属升级搬迁，她预期全层呎租约50元，旧租客为一间体检中心，新旧租相若。

家乐坊位于登士打街56号，虽然位置方便，惟该厦于1975年落成，楼龄大，设施自然不能跟新商厦相比。有代理透露，家乐坊15楼全层将于今月6月交吉，业主亦将之拆细招租。

近年，市场纷录「升级搬迁」，由较旧的商厦搬至新厦，长沙湾地标甲厦「83琼林」20楼全层，建筑面积约1.8万方呎，以每呎约30元租出，月租约54万，租客为奢侈品网络平台Farfetch ，租约为期4年。

Farfetch是一个英葡线上奢侈品时尚网络平台，销售来自世界各地700多间精品店和品牌的产品，该公司于2007年由葡萄牙企业家荷西·内维斯创立，总部位于伦敦，多年前进驻香港，承租观塘道348号宏利广场8楼全层单位，涉及面积约35750方呎 ，呎租约30元。

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