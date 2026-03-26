沙田石门新都全层9500万售 教育机构承接 原业主帐面亏损逾1500万

近年趁商厦价格暴跌，自用买家纷出动，沙田石门新都广场全层商厦，建筑面积近2万方呎，刚获教育机构以9500万承接，平均每呎4865元，原业主则为厂家。

持货9年贬值14%

上址为沙田石门安耀街2号新都广场18楼全层商厦，于本月17日以9500万易手，买家为港专机构有限公司（HKCT Group Limted），市场人士指，该全层建筑面积约19529方呎，平均每呎4865元，料港专购入自用，原业主于2017年3月以METROPOLE A LTD名义，以1.1034亿购入，持货9年帐面损失1534万，物业贬值14%。

根据港专（HKCT）网站介绍，该机构成立逾75年，曾是工人夜校，为「扫盲」而设立，现时发展迅速。「昔日工人夜校，今天港专学院，迈向专业进修大学。」而该机构开办众多课程，亦包括雇员再培训（ERB）课程，毅进课程等等。本报昨日联络港专，惟直至截稿时未获回复。

沙田新都广场18楼全层商厦，由港专以9500万承接。

上述物业原业主钟泰强为厂家，亦是香港线路板协会会长，市场消息透露，钟在业界具影响力，曾出任上市公司美维控股执行董事及行政总裁。

去年恒生大学9000万购全层

去年11月，香港恒生大学亦斥9000万，购入新都广场11楼全层连4个车位，建筑面积约19139方呎，呎价约4702元（未计车位）。

该物业为银主盘，在2023年市场估值约1.28亿，最终大幅减价3800万易手。

若然比较是次成交，是次价格高500万，兼且并不包车位，可见该厦价格较去年回稳。