中原购富豪东方酒店打造学生宿舍 总投资约20亿 料提供1500个床位

政府锐意将香港打造成国际教育枢纽，随着海外学生数量增加，宿位不足问题越趋严竣，并且带来庞大商机，吸引财团纷进军学生公寓市场。最新中原集团旗下中原投资以15.18亿，购入九龙城富豪东方酒店，计划改装成学生公寓，料可以提供约1500个床位，总投资约20亿。

叶明慧：最快今年9月部分开业

中原投资行政总裁叶明慧表示，学生住宿需求持续增加，资产价格正处于完成调整之际，现时属扩展本港学生公寓市场版图的理想时机，又说物业位于成熟市区，交通网络完善，邻近多间高等教育院校，因此计划改装为学生公寓，预计可以提供约1500个床位，总投资约20亿，今年9月可以部分开业，相信将成为全港最大规模的学生公寓项目。

她又说，在非本地学生人数持续增加、本地大学校内宿位供应有限及长期市场基本因素支持下，公司将本港学生公寓床位供应目标，由原来约3000个调高至约6000个，并计划于未来二至三年内逐步实现，又透露现时有超过10个酒店或写字楼等改装为学生宿舍的项目正在研究当中。

富豪东方酒店将改装为学生公寓，预期可以提供约1500个床位。

学生宿舍为机构级资产

中原投资董事总经理兼首席投资总监江若雯表示，学生公寓不再是小众市场，正逐步成为本港国际教育枢纽不可或缺的基础设施，亦正发展为机构级别的资产类别。

九龙城富豪东方酒店于1982年落成，总楼面约24.3万方呎，合共提供494间客房，酒店早年因邻近启德机场，因而命名为富豪机场酒店。机场迁至赤𫚭角之后，曾易名为富豪启德酒店，2002年再易名为富豪东方酒店。

翻查资料，连同富豪东方酒店在内，中原投资旗下学生公寓营运平台CampusOne Communities（壹社）共有三个学生公寓项目，合共提供约1700至1800个床位，其中尖沙咀一步居117已全部租出，租金回报率约4至5厘。至于去年斥资3.35亿购入的西半山般咸道般咸轩，合共提供约200个床位，预期今年9月开业。

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