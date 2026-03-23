港物流仓租金全球最贵 效率有待提高 世邦魏理仕：倡政府推弹性策略协助转型

市场上旧式物流仓面临淘汰，新落成的现代化物流仓需求殷切，然而，若要追上世界标准，更好地应对时代变迁，物流仓效率仍大有改善空间，世邦魏理仕呼吁政府加以配合，推出弹性策略协助转型。

港物流仓呎租12元

根据世邦魏理仕数据，港物流仓租金全球最昂贵，年租每呎18美元（相等月租每呎港币12元），较内地各城市普遍高逾70%，接近香港的深圳年租每呎仅稍高于7美元（月租每呎约港币5元），不过，基于香港地理环境及法制，物业仓虽贵，目前需求仍殷切，该行建议政府在批地时，推弹性策略协助转型，令香港物流仓更具竞争力，追上世界标准。

世邦魏理仕提议政府推弹性策略，协助物流仓转型。左为黎尚文，右为陈锦平。

市场大有空间增长

世邦魏理仕香港区研究部主管陈锦平表示，虽然香港网购市场2025年升至占比9.4%，但仍远低于全球（10%至27%）及内地水平（47%），市场大有增长空间。随着网购销售持续上升，预计本地网购（电商营运商）占用仓库面积，将于2035年前增加两倍。

世邦魏理仕香港工业及物流部执行董事兼主管黎尚文表示，现时租户优先考虑拥有直达车辆通道、大楼面、高楼底及稳定电力供应的货仓。同时泊车、电动车充电等配套日益重要。现时在旧仓库，旧工厦内营运，未来有升级需求估计高达5200万方呎。

该行建议政府在制订政策上，协助物流仓完善发展，包括允许仓内车道不再计算入地积比内；目前政府对货仓楼底有设限，新的物流仓楼底高度全部为6.5米或以下，国际各大城市新物流仓楼底普遍高达10米甚至逾12米，建议放宽高楼底「双重计算」限制。