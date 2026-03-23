盛汇李根兴斥1188万购湾仔地舖 料核心区舖价已触底「挨足两年无出手」

过去两年主力沽货的盛汇商舖基金重新入市，最新以1188万元购入湾仔轩尼诗道一个地舖，租金回报率约3.5厘。基金创办人李根兴预期，核心区舖位价格已触底，属合适的入市时机。他预告，该基金今年目标动用2亿至3亿元，扫入10至15个舖位。

湾仔轩尼诗道111号地舖，建筑面积约720方呎，现由「飞哥小厨」两餸饭承租，每月租金约3.5万元。

上述成交舖位为湾仔轩尼诗道111号地舖，建筑面积约720方呎，现由「飞哥小厨」两餸饭承租，每月租金约3.5万元，租金回报约3.5厘。据了解，该舖于疫情期间的旧租金曾高达每月6.8万元。

至于原业主为老牌家族，于1961年以8.8万购入上址，持货65年沽出，帐面获利1179.2万，升幅134倍。

原业主为老牌家族，于1961年以8.8万购入上址，持货65年沽出，帐面获利1179.2万，升幅134倍。

今年目标购10至15个舖位

对于是次入市，李根兴表示「挨足两年无出手」。他指，若在正常市况下，刚购入的湾仔舖位估值可达近3,000万元。他透露，基金目前正积极洽购多间舖位，今年目标买入10至15间商舖，预计涉资约2亿至3亿元。

展望今年商舖市况，李根兴预期核心区舖位售价已见底，今年有望回升约3%至5%，租值亦料涨约5%至8%。不过他指出，民生区商舖始终受港人北上消费及网购热潮影响，预期今年仍在低位徘徊。



