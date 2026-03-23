豪客大手扫新盘越来越多 按揭有否不同？一招免供款入息比率要求｜曹德明

近期不少大手客积极入市新盘，有报道指日前刚推售的新盘中，购入最少两伙或以上的大手客占比高达约四成。另一方面，根据美联物业研究中心综合土地注册处的资料显示，今年2月份已知的一手大手客（即同一买家于同一月份及同一新盘购入多于一个单位）共录得176宗，按月大幅上升约214.3%，创撤辣后新高。

部份公司设另类高成数按揭

部分大手买家实力雄厚，「一炮过FULL PAY」多个单位不足为奇，因此近年买家申请按揭比率亦稍有回落，但仍有部分大手买家因息口回落至合理水平而选择承造按揭入市投资。不过，这些买家购入多于一个单位时，在申请按揭方面会遇到一些限制或困难，笔者将在本文作分析。

首先，按揭保险公司规定物业必须为自住居所，而大手买家一般会将物业用作出租或投资用途，因此不能透过按揭保险计划申请高成数按揭，即每个物业银行最多只可批出七成按揭。不过，市场上有私营按揭公司提供另类高成数按揭计划，即使购买多于一个物业作投资用途，亦能申请高达九成按揭，为买家的财务周转带来更大弹性。

可用「资产水平」申请按揭

另外，买家若购买多个物业，银行会将所有物业贷款一同计算买家的入息要求。假设有买家购买4个新盘，每个约600万元，若想承造七成按揭，年期30年，按现时按息约3.25厘计算，4个新盘的总供款额约7.3万元。银行在计算「供款与入息比率」时，会将4个物业的每月供款相加，并要求总额不超过入息的50%，这表示买家的每月入息至少为14.6万元才能符合最低入息要求。

不过，一些大手买家拥有高净值资产如现金、股票或现契物业，他们倾向以「资产水平」作为审批基础申请按揭贷款，此方法便不需要通过银行「供款与入息比率」要求。

由于一次过购入多个单位所需资金不菲，如需申请按揭，建议事前仔细计算财务状况以及供款能力，以免在置业过程中遇到困难。另建议选择大型可靠且专业的按揭转介公司，既能够提供有效协助，又可一条龙协助买家处理按揭事宜。此外，按揭专家会根据买家财务状况，提供详尽分析及评估，让买家轻松选择最合适的按揭计划，确保置业过程顺利。

曹德明

经络按揭转介首席副总裁