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渣打推3年定息按揭 固定利率2.73厘 500万贷款月供平H按1400元

楼市动向
更新时间：19:01 2026-03-18 HKT
发布时间：18:30 2026-03-18 HKT

渣打银行推出首3年定息按揭计划，是继汇丰及恒生之后再推此类计划。资料显示，渣打的按揭息率固定为2.73厘，随后息率为「P-2厘」，以该行采取「大P」的5.25厘计算，即3.25厘。

看齐汇丰恒生 息率较浮息按揭低0.52厘

渣打银行推出的定按计划，假设贷款额为500万元、年期为30年，在固定息率2.73厘之下，每月供款20,359元。与现时银行普遍H按及P按计划的息率3.25厘比较，相同条件下每月供款为21,760元，意味是次渣打定按计划每月供款可减少1,401元或6.4%。

该计划并不设存款挂钩按揭（Mortgage Link）户口，罚息期为2年。

P按、H按及定按月供比较（图片来源：经络）
P按、H按及定按月供比较（图片来源：经络）

经络曹德明料上半年按息维持3.25厘 宜转定按

经络按揭转介首席副总裁曹德明分析指，渣打推出的定息按揭计划，息率较现时一般新造P按及H按计划的3.25厘低出52点子，可即时节省更多利息开支。

曹德明续指，受地缘政治问题影响，预计美国联储局上半年将按兵不动，而香港一个月拆息（HIBOR）今天报2.07厘，走势将取决于美国息口及资金流向，预计上半年HIBOR将在2厘至3厘之间反复徘徊，普遍新造H按的实际息率将维持在3.25厘左右，新造H按的实际息率短期内仍难以跌破封顶位。

曹德明称，相比H按，定按不仅可即时节省更多利息支出，亦能锁定指定年期的息率，避免日后因利率波动带来的风险，因此吸引部分非固定收入人士或长线投资人士选用，例如收租目的。他续指，除了新造按揭客户，早年选用发展商高成数按揭的业主亦可转按至此计划悭息。

中原王美凤：反映银行对楼市具信心

中原按揭董事总经理王美凤指，再有大型银行加入提供低息定按反映银行对楼市具信心、楼按取态积极，楼市已重返升轨，而近月拆息逐步下跌，亦有利银行降低资金成本，有利增加银行楼按积极性。她续称，今年市场具有不少继续支持楼市的因素，最近本港吸引资金流入力度增加，现时加上银行低息按揭选择多元化，有利为楼市再添动力，进一步坚固买家信心让楼市继续向好发展。

星之谷庄锦辉：改用定按悭息更实际

星之谷按揭转介行政总裁庄锦辉指出，渣打的定息按揭利率与另外两间银行一样，皆为2.73厘，现时供楼利率为3.25厘的业主可积极考虑转按揭悭息，更有机会享有绿色按揭回赠。他又指，地缘政治因素令美国减息预期延后，有需要申请按揭的客户不应再坐等减息，改用定息计划更为实际。

他认为，越来越多银行推出定息按揭，令业主有更多转按的选择，壮大定息按揭在市场上的比率，预期会上升至10%以上。

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