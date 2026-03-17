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德福花园超级凶宅230万推拍 低市价逾5成 曾发生五尸命案「凶宅大王」称折让吸引拟竞投

楼市动向
更新时间：15:02 2026-03-19 HKT
发布时间：14:02 2026-03-17 HKT

楼市气氛回暖，另类物业亦趁势寻找买家。九龙湾德福花园一个曾发生轰动全城「五尸命案」的单位，将于下周三（25日）透过忠诚拍卖行连租约推拍，开价仅230万元，低市价逾五成。有「凶宅大王」之称的资深投资者伍冠流接受《星岛头条》查询时透露，对该单位感兴趣，认为租金具备上升空间，届时或会委托朋友代为出价竞投。

开拍呎价仅4137元 现1.1万元租出

上述单位为德福花园C座中层01室，望内园景，实用面积556平方呎，属2房单位，以开拍价230万元计算，呎价约4,137元。

资料显示，业主早于2007年8月以110万元购入上址，去年曾叫价约498万元放盘，惟未能成功易手。单位目前以每月1.1万元租出，租约期至今年9月17日；若新买家以开拍价投得，料可享约5.7厘的租金回报。

现时该单位连带同层及同座物业的整体估价，较市价低约一至两成。参考代理网站资料，屋苑同户型及同面积的正常单位，近期成交价介乎530万至555万元。

伍冠流：租金具调升空间

伍冠流向《星岛头条》表示，自己对上述单位感兴趣，主要原因是其定价较市价有大幅折让，届时或会委托朋友代为竞投。他指，德福花园交通方便，加上近期整体住宅租金持续向好，相信该单位租金具备调升空间。

伍冠流向《星岛头条》表示，自己对单位感兴趣，原因是其定价较市价有大幅折让，届时或会委托朋友代为竞投。
伍冠流向《星岛头条》表示，自己对单位感兴趣，原因是其定价较市价有大幅折让，届时或会委托朋友代为竞投。

他进一步分析，随着本港楼价逐步上扬，部分买家或会「退而求其次」，转投另类物业作自住或投资用途，预期相关物业交投量及造价均会受带动而向好。

买家料需Full pay入市

目前中银及汇丰等大型银行的网上估价系统，均无法为该单位提供估价。由于银行一般不会为此类严重事故单位批出按揭，准买家须做好「Full pay」（一笔过付款）入市的准备。

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98年轰动命案 遭风水师谋财害命

翻查资料，德福花园「五尸命案」发生于1998年7月，案情极为轰动。当时5名女性误信自称风水大师的李育辉，喝下混有山埃的符水后，于单位内集体中毒身亡。李育辉行凶后更把单位布置成自杀假象，并掠去130万元潜逃内地，最终凶手在内地被捕并判处死刑。事发后，单位不断传出闹鬼传闻，被称为极级凶宅。

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