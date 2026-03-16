申请「绿色按揭」有现金奖 涵盖安老按揭、按保及定按 最多8000元｜曹德明

绿色生活在香港日益普及，近年本地发展商积极将环保元素融入楼宇设计，住户亦因此受惠。居住于能源效益更高的住所，不仅有助减碳，亦能节省日常开支。

推广无纸张化按揭服务

本地银行为推广绿色住宅，推出「绿色按揭计划」，不仅支持可持续发展建筑物，亦推广无纸张化的按揭服务，从置业到按揭申请全程贯彻绿色减碳理念，促进社会可持续发展。此计划适用于获得绿色认证，且临时或最终获得「绿建环评」铂金级或金级认证的本港物业。近年不少新落成楼盘、部分政府资助房屋及二手物业，均已纳入相关名册。

个别银行设特惠存款户口

「绿色按揭计划」息率与传统按揭计划无异，但为推广及吸引更多市民购买绿色物业，银行通常会附加一些专属优惠，例如客户可享有更高现金奖赏。此外，个别银行还会额外提供特惠按揭存款挂钩户口等优惠。

除了银行机构外，按揭证券公司亦相继加入并响应绿色推广。按证公司日前宣布，自今年3月17日起至12月31日，市民以达到「绿建环评」指定评级的物业申请「安老按揭计划」、「按揭保险计划」或「定息按揭计划」，即可获得以下一次性现金奖赏：

安老按揭计划：3,000元或指定物业价值0.1%（上限8,000元），以较高者为准；

按揭保险计划：3,000元（贷款额500万元以下）或5,000元（贷款额500万元或以上）；

定息按揭计划（非按保贷款）：1,000元（贷款金额500万元以下）或3,000元（贷款额500万元或以上）。

随着越来越多持份者陆续加入绿色建筑推广行列，一同鼓励市民支持环保建筑，相信大众的环保意识将持续提升，绿色生活亦会在香港日益普及。如欲了解更多有关绿色推广的详情，可向参与银行、按揭证券公司或大型按揭中介公司查询。

曹德明

经络按揭转介首席副总裁