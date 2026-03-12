Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗换楼客无惧估价不足 808万承接朗城汇两房户 低80万照入市免失心头好

楼市动向
更新时间：17:07 2026-03-12 HKT
发布时间：17:07 2026-03-12 HKT

市场气氛回暖，换楼链随之启动。尽管银行对物业的估价趋于审慎，但仍无阻买家入市的决心。元朗区近日录得1宗二手成交，有换楼客在银行估价与成交价相差约80万的情况下，依然决定入市，以808万元承接元朗朗城汇一个两房单位。

银行估价仅720万

美联物业元朗朗屏站分行助理区域经理张国成透露，该行最新促成的成交单位为朗城汇5座中层F室，实用面积约532平方呎，为两房间隔，座向东南。单位原叫价830万元，经议价后减22万或约3%，以808万元沽出，折合实用呎价约为15,188元。

朗城汇5座中层F室，实用面积约532平方呎，以808万元成交，折合实用呎价约为15,188元。
据悉，买家为同区的换楼客，心仪该屋苑邻近港铁站，位处元朗市中心，拥有便利的交通及完善的生活配套。至于原业主于2019年3月以约805.6万元购入此物业，持货7年后转手，帐面仅获利约2.4万元，接近平手离场。

张国成接受记者查询时表示，当时恒生银行对该单位的估价仅约720多万元，较成交价低约80万元，但该买家为免错失心头好，最终决定入市。

他补充，受惠于北部都会区的长远发展利好，区内楼市前景备受看好。朗城汇本月至今已暂时录得3宗买卖成交，反映市场交投气氛正逐步升温。

