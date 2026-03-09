Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市

楼市动向
更新时间：18:00 2026-03-09 HKT
发布时间：18:00 2026-03-09 HKT

新春过后，市况向好。市场消息指，曾在2011年中六合彩头奖逾4,400万元的印度裔跟车工人Jagpal Singh「阿星」，新近以720万元沽出东涌映湾园三房户，持货9年至今帐面获利87万元，单位期内升值逾一成。

持货9年帐赚87万 业主15年前中六合彩 

上述成交单位为东涌映湾园9座中层B室，实用面积748平方呎，属三房间隔，新近以720万元沽出，呎价9626元。

据悉，原业主为印度裔外籍人士Singh Jagpal，在2017年3月以633万元购入单位，当时未见有承造按揭记录，料以「Full Pay」形式入市。持货至今约9年，是次转手帐面获利87万元，单位期内升值13.7%。

一度手持至少5伙住宅单位

翻查资料，有「幸运星」之称的「阿星」1977年出生，在港土生土长。2011年，他在北角马宝道投注站以40元购买4注六合彩，结果中了六合彩头奖，涉及超过1亿元。「阿星」其后与另外两名中奖者各分4450万元的奖金。

他在领奖后接受访问，表示会继续工作，但亦可能会做点小生意，暂未有具体计划，但肯定会提早买楼和结婚，其后行事转趋低调。市场消息指，如连同今次沽出的单位，「阿星」一度手持至少5个住宅单位，当中包括4伙映湾园及1伙西营盘雅贤轩，合共涉资2,684万元。

中原地产东涌区高级资深分区营业经理陈伟业表示，东涌于刚过去的周末连录6宗二手买卖成交，本月累计已经录得16宗成交。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

