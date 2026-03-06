投资者蔡伯能1.3亿扫铜锣湾停车场 拟翻新增电单车位 料月租达100万

怡和旗下的铜锣湾礼顿道嘉栢大厦车场日前以近1.3亿易手，买家为资深投资者蔡伯能，他表示，透过为车场升级，预期回报由现时的逾7厘，提高至10厘。

蔡伯能：回报约10厘

铜锣湾礼顿道36号嘉栢大厦二楼至六楼车场部分，共有200个车位，作价1.285亿，平均每个车位约64.25万元，蔡伯能接受本报查询时表示，铜锣湾区内车位供应罕有，该车场现时共逾200个车位，月收80万，回报约7厘，他打算投资数百万元将车场翻新，并增加电单车位，日后月租料提供至约100万，回报约10厘。

据了解，目前该车场有大车位及细车位，月租各为4500元及4000元，「购买前，我跟看守车场的管理员详细了解过，知道大车位长期有人排队等预租，我认为有加价空间；此外，车场非常阔落，部分地方足以加设电单位车位，这样一来，相信月租可由80万加至100万，令回报大增。」

铜锣湾嘉栢大厦二楼至六楼车场部分，由蔡伯能以近1.3亿承接。

打算长线收租不拆售

虽然蔡伯能一直以来擅长短炒车位，惟他又说，他已经一段时间没有入市，是次购入车场作为「储备」，加上有见铜锣湾车场属优质物业，打算长线收租，并没有拆售的打算。他又说，过往拆售的车场，手上尚有余货，但数目多少他没有详细计算。

地址为嘉栢大厦2楼至6楼车场部分，每层设有30多至逾40个车位，采用斜道设计，方便车辆直达各层。此外，大厦外墙面向铜锣湾多条主要街道，包括礼顿道、波斯富街及希慎道等，大厦外墙极具广告展示价值。

蔡伯能于2024年12月沽售上水顺欣花园停车场一篮子车位，上水智昌路8号顺欣花园201个车位，分布地下及高层地下，以易手价1.05亿计算，平均每个车位52.2万，现时该物业由易泊停车场营运，月租逾70万，新买家预期回报约7厘。蔡于1999年9月以6200万购入，持货25年帐面获利4300万，升值69%。