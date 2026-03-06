Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百岁慈善家4500万沽西环旧楼 70年劲赚逾800倍 新买家拟改装学生宿舍

楼市动向
更新时间：10:54 2026-03-06 HKT
发布时间：10:54 2026-03-06 HKT

西环高街一幢特色旧楼易手，作价约4500万，原业主为年近百岁的罗肇群，既是老牌当押业商人亦是慈善家，同时是裕泰兴创办人「九叔」罗肇唐的堂兄，物业于逾70年间升值逾800倍。

上述为西环高街43至45号诚积楼全幢，占地约1100方呎，楼高7层，总楼面约5700方呎，以约4500万易手，平均呎价7895元，原业主罗肇群，于1955年1月以5万元以私人名义购入上址，持货逾70年获利4445万，物业升值逾800倍。

获20名准买家争夺

知情人士透露，诚积楼楼龄约80年，早年由业主自用作当舖，近年出租，是次推出放售，获超过20名准买家争夺。新买家为投资者，拟将物业改装学生宿舍，吸纳港大外地生。

他又说，原业主罗肇群传奇，为一名年近100岁长者，上世纪20年代出生，亦是创办人「九叔」罗肇唐（1930-2020）堂兄，罗肇群家族亦经营典当业起家，其子孙则不乏专业人士，罗肇群偕太太更成立基金，曾向港大捐款，资助医学研究及发展工作。

罗肇群儿子：只是平凡香港人 不应高调

本报透过电话向罗家查询，其儿子罗先生礼貌回复：「多谢你的电话。家父年纪大了，本人港大牙医毕业，不便接受访问。我们只是平凡的香港人，不应高调！谢谢。」

原业主百岁长者曾捐款港大

根据港大网上资料，罗肇群于2015年捐赠1000万元，成立「罗肇群简宝玲基金教授席（药剂科）」当时写道：「衷心祝愿香港大学培育更多出类拔萃的精英，推动教研及发展。」根据网站2016年介绍：「罗先生是成功企业家，在香港经营多间当舖，服务港九押业商会40年，并于2005至2010年间担任该会会长。」

「二战爆发期间，罗先生因父亲患病而被逼辍学，需努力工作维持家计。尽管人生历尽艰辛，他始终秉持回馈社会的坚定信念，热心支持香港与内地的教育、医疗及福利服务。」罗先生与简女士分享愿景：「透过设立这个药剂学教授席，我们乐于支持香港大学培育未来医学人才，期望能进一步加强大学的教育发展实力。」

